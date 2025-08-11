Cháy rừng ở đèo Ngang, nghi do đốt ong

Chiều 11/8, tin từ Đồn Biên phòng Roòn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đơn vị phối hợp với các lực lượng đã khống chế thành công đám cháy rừng xảy ra ở khu vực đèo Ngang.

Vụ cháy xảy ra lúc 14h cùng ngày, tại khoảnh 1, tiểu khu 151, rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy rừng (Ảnh: Hoài Nam).

Hơn 50 người gồm các lực lượng biên phòng, công an, dân quân, kiểm lâm, bảo vệ rừng phòng hộ và chính quyền địa phương đã được huy động để dập lửa. Do khu vực bị cháy là đồi núi, nhiều thực bì khô cùng thời tiết nắng nóng khiến ngọn lửa bùng phát nhanh, gây khó khăn cho công tác khống chế.

Lực lượng chức năng đã sử dụng các phương tiện thủ công tạo đường băng cản lửa, đồng thời phát quang khu vực xung quanh để tránh cháy lan.

Với sự nỗ lực của các lực lượng, sau 2 giờ, đám cháy được dập tắt.

Theo thống kê ban đầu, khoảng 2.500m2 rừng phòng hộ đã bị cháy. Nguyên nhân cháy rừng được cho là do người dân đốt ong.