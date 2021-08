Cháy nổ dữ dội ở Cụm công nghiệp Bình Dương

Dân trí Đến gần 22h đêm 11/8, vụ cháy lớn tại kho chứa phế liệu tại Cụm công nghiệp Bình Dương (thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) mới được dập tắt.

Cháy lớn ở Cụm công nghiệp Bình Dương kèm tiếng nổ lớn (Video: Lương Chúng)

Tối 11/8, ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ, Bình Định) cho biết, địa bàn đang xảy ra vụ cháy rất lớn tại một khu nhà xưởng ở Cụm công nghiệp Bình Dương, thuộc khu phố Dương Liễu Đông, thị trấn Bình Dương.

Đám cháy lớn tại kho chứa phế liệu tại Cụm công nghiệp Bình Dương đến đêm mới được khống chế.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 19h cùng ngày, nhiều người dân ở khu phố Dương Liễu Đông phát hiện tại một nhà kho ở Cụm công nghiệp Bình Dương bốc khói nghi ngút. Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội kèm theo những tiếng nổ lớn khiến người dân lo lắng.

"Lực lượng công an địa phương và người dân cùng nỗ lực dập lửa. Tuy nhiên, do nguồn nước tại chỗ không có, nhà máy nước của thị trấn đang sửa chữa nên chưa thể tiếp cận khống chế ngọn lửa được. Do vậy, phải chờ sự tăng cường của lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh", ông Ninh cho biết.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Định đã điều động 7 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến khoảng 21h40, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Theo ông Nguyễn Văn Ninh, cơ sở phế liệu A.Q rộng cả nghìn mét vuông, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, chủ yếu là nhựa, bao bì… Hiện, vẫn chưa xác định những thiệt hại về tài sản trong vụ cháy; không có thương vong về người.

Đêm trước đó (10/8), tại thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, Bình Định, cũng xảy ra một vụ cháy rất lớn tại hai cơ sở phế liệu. Đám cháy bùng phát lúc hơn 17h tại cơ sở phế liệu của ông Tống Bình T. (53 tuổi), sau đó cháy lan sang cơ sở phế liệu ông Trà Văn H. (55 tuổi, cùng ở thôn Hòa Dõng).

Thống kế ban đầu vụ cháy cơ sở phế liệu ở xã Cát Tân, huyện Phù Cát thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, ngay trong đêm, đơn vị điều 9 phương tiện chữa cháy cùng với trên 50 cán bộ, chiến sĩ tại các Đội Cảnh sát CC-CNCH khu vực số 5, số 2, số 3 đến hiện trường để dập lửa.

Ngoài ra, Trung đoàn Không quân 925 cũng đã chi viện 2 xe chữa cháy cùng với 3 xe chữa cháy tại sân bay Phù Cát đến tham gia khống chế đám cháy. Đến gần 22h đêm cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, không có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân của 2 vụ cháy.

Doãn Công