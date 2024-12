Cháy khách sạn ở Hà Nội, hơn 20 người thoát nạn

Ngày 1/12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 5h15 cùng ngày, tại một khách sạn trên đường Thiên Hiền, quận Nam Từ Liêm xảy ra hỏa hoạn.

Khách sạn xảy ra vụ hỏa hoạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an Hà Nội đã cử lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và tổ chữa cháy CNCH đặc biệt tinh nhuệ trên cạn (Phòng PC07 Công an Hà Nội), cùng 4 xe chữa cháy, 1 xe thang và thiết bị chuyên dụng tới hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra cháy là phòng nghỉ nhân viên tại tầng 1 của khách sạn. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng tiếp cận, triển khai lực lượng, phương tiện dập tắt ngay đám cháy.

Khu vực xảy ra vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Đồng thời, cảnh sát PCCC&CNCH cũng tiếp cận các tầng 3, 4, 5, 6 (nơi có đông người bị mắc kẹt) để động viên, trấn an tinh thần và hướng dẫn, hỗ trợ những người mắc kẹt thoát nạn, di chuyển ra khỏi khu vực nhiễm khói.

Theo cảnh sát, đến khoảng 5h40, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã bảo vệ, không để cháy lan sang các khu vực lân cận và hướng dẫn, hỗ trợ khoảng 20 người dân thoát nạn an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.