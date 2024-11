Cha mẹ giao xe cho con chưa đủ điều kiện lái: Hại người, tội mình

Nhiều bậc cha mẹ hầu tòa vì dễ dãi giao xe cho con

Gần đây, dư luận hết sức phẫn nộ trước vụ việc một nhóm "quái xế", trong đó có nhiều đối tượng chưa đủ tuổi thành niên, đã gây ra cái chết cho một cô gái tại ngã tư thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đáng nói, đa số các "quái xế" bị cảnh sát khởi tố có độ tuổi 16-17, chưa đủ điều kiện cầm lái xe máy dung tích trên 50cm³.

Dư luận phẫn nộ trước hành vi coi thường pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng của nhóm "quái xế". Nhiều người cũng tỏ ra bất bình trước hành vi giao xe vô trách nhiệm của các bậc làm cha, làm mẹ...

Thực tế, đã có nhiều bậc phụ huynh đã phải trả giá vì hành vi này.

Tháng 5 vừa qua, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với bà Hoàng Thị Kim L. (46 tuổi, ở TP Huế) có hành vi giao xe mô tô cho con trai là Nguyễn Văn Quang H. (thời điểm đó chưa đủ 18 tuổi) điều khiển tham gia giao thông, gây tai nạn khiến một người chết, một người bị thương.

Cơ quan chức năng khởi tố người mẹ giao xe cho con điều khiển khi con chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, cuối tháng 3, TAND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử lưu động bà Rơ Ma Pil (38 tuổi, ở huyện Chư Prông), bị truy tố về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo hồ sơ vụ án, R.M.T. (dưới 18 tuổi, con của bà Rơ Ma Pil) điều khiển xe máy chở hai người bạn đi chơi, va chạm với xe máy do anh T. (23 tuổi) điều khiển đi ngược chiều. Vụ va chạm mạnh, khiến cả bốn người trên hai xe tử vong.

Bà Rơ Ma Pil bị tòa tuyên phạt mức án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hay như trường hợp Nguyễn Thị Yến (35 tuổi, ở Hà Tĩnh), giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi gây ra tai nạn giao thông khiến bà Lê Thị T. (79 tuổi) tổn thương cơ thể 74%...

Nhiều "quái xế" chưa đủ 18 tuổi, điều khiển xe lạng lách đánh võng trên khu vực phố Tràng Tiền bị cảnh sát hóa trang mật phục, xử lý (Ảnh: Trần Thanh).

Tại phiên tòa xét xử lưu động, bà Yến đã bị TAND huyện Vũ Quang tuyên phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ và hình phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Gần đây, hôm 12/9, Công an quận Hải An (Hải Phòng) ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Hoàng Văn Trí (45 tuổi, người địa phương) về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 7/2, H.V.D. (chưa đủ 18 tuổi, con trai anh Trí) lái xe máy rồi xảy ra va chạm với ô tô do anh Hoàng Đức Tài (34 tuổi) lái trên đường Phú Lương (quận Hải An). Vụ tai nạn làm D. bị thương với tỷ lệ thương tật 98%.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố tài xế Tài. Anh Trí biết con trai chưa đủ 18 tuổi, không có giấy phép lái xe nhưng vẫn giao xe máy cho con điều khiển, để xảy ra tai nạn giao thông, nên cũng bị khởi tố.

Kiến nghị xử lý hình sự, tăng chế tài xử phạt

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết, từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/9/2024, xảy ra 1.957 vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em ở lứa tuổi học sinh, làm chết 783 người, bị thương 2.018 người.

Điều này cho thấy tình trạng lứa tuổi học sinh vi phạm giao thông còn diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, từ đầu năm tới nay, lực lượng CSGT toàn quốc đã lập biên bản hơn 182.000 trường hợp học sinh, trẻ em vi phạm. Riêng trong tháng cao điểm xử lý học sinh vi phạm, CSGT đã lập biên bản hơn 48.000 trường hợp.

Theo Đại tá Huy, qua thời gian triển khai cao điểm, các tổ công tác tại địa phương nhận định nhiều thanh thiếu niên chưa thực sự quan tâm đến nhận thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Lực lượng cảnh sát 141 hóa trang ở Hà Nội vây bắt "quái xế" (Ảnh: Trần Thanh).

Ông Huy cho rằng, một bộ phận phụ huynh còn chưa chú ý đến quản lý giáo dục con em mình, vẫn giao xe cho con dù biết con chưa đủ điều kiện điều khiển xe, có thể gây nguy hiểm cho chính các con và những người tham gia giao thông khác.

"Trong quá trình tham mưu, soạn thảo nghị định mới về xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Cục CSGT sẽ tham mưu theo hướng tăng chế tài xử lý đối với những hành vi cố tình vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, giao xe cho người không đủ điều kiện…

Ngoài ra, lực lượng chức năng sẽ tịch thu xe nếu tái phạm hành vi lạng lách, đánh võng.

Đặc biệt Cục CSGT sẽ kiến nghị xử lý hình sự đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện, để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả theo quy định của pháp luật", Đại tá Huy nhấn mạnh.