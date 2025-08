Vì sao miền Bắc nắng nóng gay gắt và cảm giác ngột ngạt?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 4/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Một số điểm nhiệt độ cao như trạm Hòa Bình (Phú Thọ) 39,3 độ C, trạm Láng (Hà Nội) 39,1 độ C, trạm Phủ Lý (Ninh Bình) 38,2 độ C, trạm Hà Tĩnh 38,2 độ C, trạm Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,9 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo ngày 5/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nhiệt độ ngoài trời một số khu vực ở Hà Nội có thời điểm lên hơn 50 độ C (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ngày 5-6/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Chuyên gia thời tiết Nguyễn Ngọc Huy cho biết miền Bắc bị ảnh hưởng bởi áp thấp nóng nên cảm giác ngột ngạt. Theo dự báo, khí áp vào 15-17h hôm nay sẽ xuống thấp và đây cũng là thời điểm nóng nhất và ngột ngạt nhất trong ngày.

Theo ông Huy, nhiệt độ khí tượng sẽ dao động 37-38 độ C, có nơi 39 độ C, nhiệt độ cảm nhận từ môi trường có thể cao 44-45 độ C. Buổi tối sẽ xuất hiện mây dông ở khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, ngày 5/8 mây dông sẽ lan rộng xuống khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Vị chuyên gia cho hay khu vực Miền Trung bị ảnh hưởng của gió Tây Nam khô nóng. Gió này xuất phát từ vịnh Bengal, đi qua Thái Lan và Lào rồi bị dãy Trường Sơn chặn lại lấy hết hơi ẩm ở Trường Sơn Tây, chỉ còn gió khô nóng đi sang Trường Sơn Đông tạo ra hiệu ứng gió Phơn (hay còn gọi là gió Lào).

Bên cạnh đó, theo ông Huy, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng có dông cục bộ trong chiều tối nay.

Lúc 15h30 chiều nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông cục bộ.

Cơ quan này dự báo từ chiều nay đến ngày 6/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3h.

Theo trung tâm khí tượng thủy văn, chiều tối và đêm nay, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to (10-30mm, có nơi trên 60mm). Chiều và đêm 5/8, các nơi khác của Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to (15-40mm, có nơi trên 80mm).

Dự báo chiều tối và đêm 5/8, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết từ đêm 6 đến sáng 7/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (20-40mm, có nơi trên 100mm). Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to (10-30mm, có nơi trên 50mm).

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định tổng lượng mưa từ chiều 5/8 đến sáng 7/8 ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 60-120mm, cục bộ trên 250mm.