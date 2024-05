Cây đa cổ thụ cạnh cột mốc km0 ở Hà Giang bị bật gốc

Chiều 9/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) cho biết, khoảng 3h cùng ngày, sau trận mưa to kéo dài kèm theo gió lớn đã làm cây đa cổ thụ cao hơn 20m, tán rộng, đường kính trên 2m nằm trên quốc lộ 2 (khu vực Quảng trường 26/3, cạnh km0 Hà Giang) qua địa bàn TP Hà Giang bị bật gốc, đổ chắn ngang đường. May mắn không có ai bị thương.

Hình ảnh cây đa cổ thụ bị bật gốc đổ, chắn giữa đường quốc lộ 2 (Ảnh: Thanh Huyền).

Sau khi nhận tin báo, khoảng 4h cùng ngày, lãnh đạo TP Hà Giang đã chỉ đạo các lực lượng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.

"Ngay trong sáng nay, phía Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Giang đã cử nhân viên đến cắt tỉa cành, và sử dụng xe cẩu lớn di chuyển cây đa vào trồng trong Công viên Cây xanh (cách vị trí cũ khoảng 7m). Cây đa được nhân viên bôi thuốc vào rễ để kích thích rễ cây phát triển lại", lãnh đạo UBND TP Hà Giang thông tin.

Cây đa cổ thụ được trồng lại (Ảnh: Thanh Huyền).

Theo vị lãnh đạo UBND TP Hà Giang, cây đa cổ thụ đã hơn 100 tuổi, cây đa nằm giữa lòng TP Hà Giang và đã chứng kiến biết bao câu chuyện lịch sử của người dân.

Cận cảnh gốc cây đa cổ thụ (Ảnh: Thanh Huyền).

"Trải qua các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới năm 1979, cây đa nằm trên tuyến quốc lộ 2 vẫn ở đó. Cây đa được coi như một phần linh hồn, là một biểu tượng gắn với những mốc son lịch sử của người dân tại Hà Giang", lãnh đạo UBND TP Hà Giang chia sẻ.

Cận cảnh cây đa cổ thụ gần km0 ở TP Hà Giang (Ảnh: Thanh Huyền).

Cũng theo vị này, lý do cây đa bị bật gốc là do qua thời gian cây đã già cỗi, một phần rễ đã mục, cộng với những ngày vừa qua trên địa bàn thành phố có mưa to kèm theo gió lớn dẫn tới việc cây bị đổ.