Cấp phép môi trường cho nhà máy sản xuất thuốc nổ ở Quảng Ninh

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành vừa ký quyết định cấp Giấy phép môi trường cho Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin (phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy sản xuất thuốc nổ an toàn chịu nước trong mỏ than hầm lò - an toàn với khí nổ CH4 và an toàn với bụi nổ than (xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).

Nhà máy này có tổng diện tích 22.200m2, công suất 3.000 tấn thuốc nổ công nghiệp dạng nhũ tương/năm.

Quá trình sản xuất thuốc nổ nhũ tương hầm lò tại một doanh nghiệp ở Quảng Ninh (Ảnh minh họa: Báo Quảng Ninh).

Theo giấy phép, dòng nước thải được thu gom, đấu nối về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại khu vực văn phòng của Xí nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ninh, hồ Rộc Chày và bể điều hòa tập trung (xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều) để xử lý.

Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu doanh nghiệp vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại giấy phép; phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định.

"Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường", giấy phép nêu rõ. Thời hạn của giấy phép này là 10 năm.

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh được giao tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với nhà máy trên.