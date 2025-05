"Lần đầu về thăm quê Bác Hồ, tôi thấy gần gũi và xúc động vô cùng"

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân và du khách chọn Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) là điểm đến để tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta giành lại hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất non sông, đỉnh cao là chiến dịch mang tên người - Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Theo thống kê của Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, trong ngày 30/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, Khu di tích đã đón tiếp hơn 1.400 đoàn với hơn 28.000 lượt khách, cao hơn ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ năm ngoái (394 đoàn, 6.788 lượt khách).

Trong dòng người đến thăm quê Bác có nhiều du khách quê ở các tỉnh miền núi phía Bắc hay miền Nam xa xôi. Có người đã trở lại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên nhiều lần, nhưng cũng có những người lần đầu tiên về với "quê của muôn quê".

Dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, chị Lò Thị Hảo (SN 1980) cùng đoàn cán bộ UBND xã Mường Chù, huyện Mường La, tỉnh Sơn La có chuyến thăm quê Bác.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đứng trước ngôi nhà đơn sơ của gia đình Bác, tôi cảm thấy thân thuộc, xúc động và biết ơn Bác vô cùng", chị Hảo chia sẻ.

Người dân thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và người thân của Bác trước bàn thờ gia tiên trong căn nhà của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Bác Hồ) tại Làng Sen, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Du khách ghi lại hình ảnh khi thăm căn nhà nơi Bác Hồ trải qua những năm tháng thiếu thời.

Nguyễn Lại Huyền My (SN 2006, quê thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), đang là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội. Dịp nghỉ lễ này, Huyền My và nhóm bạn của mình tổ chức một chuyến du lịch khám phá vẻ đẹp của một số tỉnh, thành, trong đó có Nghệ An.

"Đến Nghệ An, không thể không đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, quê hương của Bác Hồ kính yêu.

Tôi thực sự xúc động khi đứng trước căn nhà mái lá ẩn mình dưới rặng tre, hàng cau... bình dị, đơn sơ, thân thuộc và càng ý thức hơn về trách nhiệm của những người trẻ để sống, học tập, lao động xứng đáng hơn với những cống hiến, hi sinh của Bác Hồ và các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống cho chúng tôi có cuộc sống hòa bình hôm nay", Huyền My chia sẻ.

Các em nhỏ với áo đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc trên tay chụp hình lưu niệm tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuyên đề "50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975-2025" với 238 hình ảnh, tư liệu, khẩu hiệu được trưng bày trong khuôn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên thu hút người dân và du khách.

Chuyên đề gồm 3 chủ đề: Xây dựng miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam (1954-1969); Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1969-1975); Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (1975 đến nay).

Vị trí Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Ảnh: Google maps).