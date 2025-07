Cảnh sát lặn tìm người rơi xuống cống ở TPHCM

Đến hơn 19h, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người rơi xuống cống nước bên đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận, TPHCM.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng được điều động tới hiện trường triển khai công tác cứu nạn cứu hộ (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Chiều cùng ngày, người dân phát hiện có người rơi xuống cống cạnh hồ nước nên gọi báo công an. Công an phường Tân Thuận cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TPHCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác lặn tìm nạn nhân.

Theo người dân khu vực nơi xảy ra sự cố có hồ nước, một số người thường đến đây tụ tập để bơi lội.

Bước đầu, nhà chức trách xác định nạn nhân là nam giới. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.