Cảnh sát giao thông dùng xe tuần tra, dẹp đường để bé gái 4 tuổi đi cấp cứu

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã dùng xe tuần tra dẫn đường, hỗ trợ đưa bé gái bị rắn lục cắn nhanh chóng đến bệnh viện điều trị.

Trước đó, ngày 3/9, bé gái N.D.P.A. (SN 2021, trú tại xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) không may bị rắn lục cắn. Bé gái sau đó được gia đình sơ cứu và đưa đến Bệnh viện Nhi Gia Lai cấp cứu.

Bé gái 4 tuổi được lực lượng cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng dẫn đường, hỗ trợ đưa đi cấp cứu (Ảnh: Chí Anh).

Tuy nhiên, quãng đường từ nhà đến bệnh viện hơn 100km, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, trong khi rắn lục cắn rất nguy hiểm nếu không được chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nhận được thông tin, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 14 và 25, đã dùng 2 xe tuần tra dẫn đường, hỗ trợ dẹp đường, tạo điều kiện cho xe chở bệnh nhi di chuyển nhanh chóng đến bệnh viện.

Nhờ sự phối hợp kịp thời, gia đình đã đưa cháu bé đến bệnh viện an toàn. Các y, bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu khẩn cấp, giúp cháu thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Anh Nguyễn Thành Tú (bố ruột của bé gái) gửi lời cảm ơn đến lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai khi tận tình giúp đỡ gia đình trong tình huống khẩn cấp, giúp con gái thoát khỏi cơn nguy hiểm.

Hành động kịp thời và nhanh chóng trên không chỉ cấp cứu kịp thời, giúp cháu bé thoát “cửa tử” mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.