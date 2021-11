Cảnh sát đu dây giải cứu người dân mắc kẹt trong đám cháy chung cư ở TPHCM

Sáng 27/11, Công an TPHCM đã phối hợp với Ban quản lý tòa nhà The Gold View (Bến Vân Đồn, quận 4) tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cấp Công an Thành phố.

Tình huống giả định vụ cháy bùng lên lúc 9h sáng, xảy ra tại khu vực căn hộ ở tầng 6, Block A3 chung cư The Gold View.

Ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh, tỏa nhiều khói khí độc, bức xạ nhiệt tăng cao, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của những người bị kẹt lại tại các tầng trong chung cư. Nhiều nạn nhân mắc kẹt bên trong, đang cầu cứu ở ban công.

Nhận được tin báo cháy, Ban Quản lý chung cư nhanh chóng triển khai chữa cháy, sơ tán người dân trong chung cư, chỉ đạo nhân viên gọi điện thoại báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC qua đường dây nóng 114 và chính quyền địa phương.

Nhiều cư dân bên trong chung cư nhanh chóng được đưa ra ngoài.

Thiếu tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo Đội Công tác Chữa cháy và CNCH Phòng PC07, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1, khu vực 5, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Trên sông, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quận 1 đến hiện trường phối hợp chữa cháy.

Xe thang nhanh chóng được đưa tới hiện trường và tiếp cận tầng 6 của tòa nhà để trinh sát và cứu hộ. Xe chữa cháy công nghệ mới và các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khác cũng được đơn vị điều động vào vị trí sẵn sàng.

Nhiều nạn nhân mắc kẹt bên trong hiện trường vụ cháy nhanh chóng được lực lượng chức năng tiếp cận và đu dây để giải cứu ra ngoài.

Chiến sĩ PCCC đu dây đưa nạn nhân từ tầng 6 của chung cư để thoát khỏi đám cháy an toàn xuống mặt đất.

Buổi diễn tập còn có sự tham gia của gần 200 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM; Công an các phường, quận; Bệnh viện; Hội chữ thập đỏ (quận 4), Công ty điện lực Tân Thuận, Ban Quản lý tòa nhà The Gold View…

Hơn 10 phương tiện chuyên dụng được điều động tới hiện trường, máy bay không người lái cảm biến nhiệt được triển khai để tiếp cận từ trên cao để quan sát, xác định vị trí các nạn nhân và hướng dẫn thoát nạn.

Những nạn nhân cuối cùng mắc kẹt trong đám cháy được đưa ra khỏi hiện trường.

Sau khoảng 30 phút, vụ cháy xảy ra tại chung cư The Gold View đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH dập tắt hoàn toàn. Kết thúc buổi diễn tập.

Thiếu tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TPHCM, Chỉ huy buổi diễn tập cho biết, buổi diễn ra hiệu quả, an toàn và các đơn đã thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp 5K để đảm bảo việc phòng, chống dịch Covid-19.

"Qua buổi diễn tập, đơn vị cũng khuyến cáo người dân luôn luôn cảnh giác, nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, nhất là trong thời gian cao điểm từ nay tới Tết Âm lịch. Sau thời gian giãn cách xã hội thì các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân đều tăng, vì vậy nguy cơ xảy ra cháy, nổ rất cao. Chính vì vậy người dân phải luôn cảnh giác và nâng cao ý thực trong việc phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ", Thiếu tá Lê Tấn Châu nói.