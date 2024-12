Cảnh sát cơ động Kỵ binh luyện tập chào mừng Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á

Chương trình nghệ thuật chào mừng Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 diễn ra tại Quảng Ninh vào tối 7/12, với sự tham gia của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02 - Bộ Công an).

Chiều 7/12, tại Quảng trường 30/10, ở TP Hạ Long (Quảng Ninh), Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh đã tích cực luyện tập để mang đến những tiết mục biểu diễn được khán giả mong chờ nhất vào tối nay.

Trong ảnh là màn luyện tập điều khiển ngựa theo đội hình khối diễu hành.

Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, có chức năng trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong ảnh là kỹ thuật điều khiển ngựa chạy đại, kết hợp thao tác sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng ngựa nghiệp vụ; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch được cấp trên phê duyệt.

Trong ảnh là kỹ thuật vừa chạy ngựa vừa sử dụng sử dụng súng Tiểu liên AK tấn công tội phạm.

Màn luyện tập biểu diễn kỹ thuật điều khiển ngựa chạy đại, nghiêng người nhặt vật trên mặt đất.

Kỹ thuật sử dụng gậy tấn công đối tượng.

Kỹ thuật điều khiển ngựa chạy kiệu theo một hàng ngang.

Màn luyện tập cho ngựa nằm xuống dùng súng tấn công tội phạm được đánh giá là khó, nhưng các kỵ binh đều thực hiện rất thuần thục.

Giải đấu do Bộ Công an và Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 6/12 đến 9/12 tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) với khẩu hiệu "Sức mạnh của Cảnh sát! Cảnh sát Taekwondo - người bảo vệ công dân toàn cầu".

Tham dự giải có trên 2.500 người, bao gồm các quan chức, huấn luyện viên, vận động viên của 29 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc châu Á và ngoài châu Á. Đoàn Công an nhân dân Việt Nam có 70 vận động viên tham gia tranh tài.