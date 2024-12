Tối 6/12, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã diễn ra lễ khai mạc Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu khai mạc.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu khai mạc giải đấu (Ảnh: Nguyễn Dương).

Giải đấu do Bộ Công an và Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 6/12 đến 9/12 với khẩu hiệu "Sức mạnh của Cảnh sát! Cảnh sát Taekwondo - người bảo vệ công dân toàn cầu".

Tham dự giải có trên 2.500 người, bao gồm các quan chức, huấn luyện viên, vận động viên của 29 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc châu Á và ngoài châu Á. Đoàn Công an nhân dân Việt Nam có 70 vận động viên tham gia tranh tài.

Giải có 2 hạng mục thi đấu: Giải vô địch Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 tại Việt Nam. Đối tượng tham gia hạng mục thi này là nhân viên, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát các nước châu Á và nam, nữ các độ tuổi hạng cân. Nội dung thi đấu của phần này gồm đối kháng, quyền, công phá, thi đấu toàn đội.

Hạng mục thi đấu thứ 2 là lễ hội Cảnh sát Taekwondo châu Á tại Việt Nam năm 2024 với đối tượng tham gia là trẻ em, thanh thiếu niên, người trẻ, người cao tuổi. Nội dung thi đấu hạng thi này gồm đối kháng, quyền (A/B), công phá, quyền tự do, thể dục Taekwondo, thi đấu toàn đội.

Các đại biểu dự lễ khai mạc (Ảnh: Nguyễn Dương).

Phát biểu khai mạc giải đấu, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, giải đấu nhằm tôn vinh sự đoàn kết cảnh sát Taekwondo trên toàn thế giới.

Giải đấu còn củng cố, nâng cao vị thế của Taekwondo Cảnh sát tại Việt Nam và của Liên đoàn Taekwondo Cảnh sát thế giới trong công cuộc nỗ lực vì sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc của người dân trên toàn thế giới.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, giải đấu cũng đặt mục đích phát huy tinh thần yêu nước và tinh thần dân tộc với tư cách là người luyện võ tự vệ; nâng cao giá trị giáo dục của Taekwondo cảnh sát thông qua công tác giáo dục và đào tạo có tổ chức.

Đồng thời, giải đấu còn củng cố vị thế và hình ảnh của lực lượng Cảnh sát Việt Nam và phát triển thể thao thành tích cao trong Công an nhân dân Việt Nam.

Trước đó, để chuẩn bị cho giải đấu này, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, có sự hỗ trợ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc và các tổ công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) cùng sự phối hợp của các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh để duy trì an ninh trật tự cho giải đấu.

Một tiết mục bịt mắt đá trúng mục tiêu tại lễ khai mạc (Ảnh: Nguyễn Dương).

Đồng thời, để đảm bảo cho việc di chuyển vận động viên và đại biểu từ khu vực trung tâm TP Hạ Long tới khu thi đấu, Công an tỉnh Quảng Ninh bố trí nhiều xe chuyên dụng để dẫn đoàn và lực lượng CSGT chốt chặn tại các ngã rẽ để đảm bảo giao thông thuận lợi nhất.

Theo Ban Tổ chức, nằm trong khuôn khổ Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024, vào 19h ngày 7/12, tại Quảng trường 30/10 (TP Hạ Long) sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật chào mừng do Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân, Đoàn Nghi lễ K20 phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Chương trình sẽ được mở màn bằng màn biểu diễn nhạc kèn diễu hành đường phố với 20 ca khúc ca ngợi quê hương đất nước Việt Nam, hành khúc về Công an nhân dân của Đoàn nhạc kèn Công an nhân dân Việt Nam.

Nữ vận động viên Taekwondo biểu diễn trong đêm khai mạc (Ảnh: Nguyễn Dương).

Nối tiếp chương trình là màn biểu diễn của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an với các phần chính, như: Điều khiển ngựa theo đội hình khối diễu hành; điều khiển ngựa chạy kiệu theo một hàng ngang; điều khiển ngựa chạy giải phóng 2 tay; trình diễn kỹ thuật bật lên, xuống ngựa trong trường hợp khẩn cấp;...

Khép lại chương trình là màn biểu diễn nghệ thuật với các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, hấp dẫn, được dàn dựng công phu, chia thành 2 chương có chủ đề lần lượt là "Rạng rỡ Việt Nam" và "Công an nhân dân Việt Nam hội nhập và phát triển".