Vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp: Người phụ nữ can ngăn là ai?

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, người phụ nữ xuất hiện trong clip can ngăn vụ người đàn ông đánh tới tấp nam sinh lớp 11 trên đường Trần Phú, thành phố Vinh là chị Phạm Phương Thảo (SN 1993, trú tại phường Quang Trung, thành phố Vinh).

Chị Thảo cho biết, chị làm nghề trông giữ xe trước cổng Công viên trung tâm thành phố Vinh, đối diện Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh. Khoảng 17h ngày 18/2, anh Hoàng đi ô tô hiệu Mazda đến gửi xe tại bãi giữ xe và đi bộ qua đường, nghi va chạm với nam sinh lớp 11.

Đặng Thái Hoàng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an phường Quang Trung).

Lúc này, anh Hoàng không giữ được bình tĩnh và đã đánh nam sinh. Chị Thảo, đang trông giữ xe gần đó liền chạy tới can ngăn.

"Phát hiện anh Hoàng đánh nam sinh, tôi chạy tới can ngăn. Lúc đó, càng kéo anh Hoàng ra thì anh ta cứ lao vào đấm. Được một lát sau, tôi cũng kéo anh ấy vào được vỉa hè, anh ấy mới bình tĩnh lại", chị Thảo kể lại.

Sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã hiểu lầm chị Thảo là vợ hoặc bạn gái của anh Hoàng.

Chị Thảo khẳng định: "Tôi không phải là người quen, không phải vợ cũng chẳng phải bạn gái. Tôi là người trông giữ xe ở đây, thấy việc bất bình, theo quán tính nên tôi chạy vào can ngăn".

Nam sinh S. bị đánh khiến máu trên mặt chảy nhiều (Ảnh: Thu Trang).

Liên quan đến vụ việc, thầy Phạm Xuân Chung, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Đại học Vinh, cho biết, nhà trường đã tới bệnh viện thăm hỏi, động viên học sinh của trường bị đánh là em S.. Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, chiều 18/2, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc áo shipper bị một người đàn ông hành hung trên đường Trần Phú, thành phố Vinh, gây bức xúc trong cộng đồng mạng.

Em S. được đưa vào Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh chụp CT với kết quả bị gãy xương chính mũi (Ảnh: Bảo Hoàng).

Nam thanh niên bị đánh là em N.Q.S., 17 tuổi, trú tại phường Quang Trung, thành phố Vinh, học lớp 11 tại Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, em S. được chẩn đoán bị gãy xương chính mũi.

Thông tin cho biết, sau khi học xong, S. mượn áo shipper của một người bạn mặc đi về nhà cho đỡ lạnh. Khi S. dừng xe tại ngã tư trên đường Trần Phú, có va chạm nhẹ với một người đàn ông đi bộ qua đường. Tuy nhiên, khi S. chưa kịp giải thích và xin lỗi thì người này đã xông vào đánh.

Gia đình đã đưa em S. xuống điều trị tại Bệnh viện Quân Y 4. Ông Nguyễn Văn Cừ, bố của nam sinh S., cho biết, gia đình rất bức xúc trước hành vi côn đồ của người đàn ông và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Công an phường Quang Trung phối hợp với Công an thành phố Vinh đã vào cuộc điều tra. Người đánh em S. được xác định là Đặng Thái Hoàng (SN 1995, trú tại thành phố Vinh). Nguyên nhân ban đầu được cho là do va chạm giao thông nhỏ.