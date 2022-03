"Cần làm rõ liệu có ai bao che cho Trịnh Văn Quyết bán chui cổ phiếu"

Ông đánh giá thế nào về việc Chủ tịch Công ty cổ phần tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt với cáo buộc "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán"?

- Thị trường chứng khoán của chúng ta dù còn non trẻ so với thị trường thế giới nhưng là kênh thu hút vốn của nhiều nhà đầu tư chiến lược. Do vậy, việc Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt là vấn đề lớn và rất nghiêm trọng liên quan đến thị trường chứng khoán. Theo tôi được biết, thị trường chứng khoán của Việt Nam chưa bao giờ xảy ra vụ việc nghiêm trọng đến như vậy.

Thị trường chứng khoán của Việt Nam quy định rất rõ việc mua bán cổ phiếu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Trịnh Văn Quyết đã không chấp hành quy định, bán chui hàng triệu cổ phiếu, thao túng thị trường chứng khoán. Hành động đó làm lợi cho cá nhân Trịnh Văn Quyết hay Tập đoàn FLC thì cần đợi cơ quan điều tra làm rõ.

Qua vụ việc, tôi thấy cần phải có sự rút kinh nghiệm trong tổ chức, thực thi thị trường chứng khoán của nước ta. Đồng thời cần phải có sự chỉ đạo, vào cuộc của cơ quan chức năng để tạo sự ổn định của thị trường chứng khoán. Từ đó tạo uy tín cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài cùng tham gia, làm lợi cho đất nước.

Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, cơ quan điều tra cần phải làm rõ liệu có ai bao che cho hành vi của ông Trịnh Văn Quyết hay không.

Không chỉ lần này, mà từ tháng 11/2017, ông Trịnh Văn Quyết cũng từng bán chui 57 triệu cổ phiếu của FLC, thu về hàng trăm tỷ đồng, nhưng chỉ bị phạt 65 triệu đồng. Theo ông, liệu có người chống lưng, bao che cho ông Trịnh Văn Quyết làm những hành vi phi pháp như vậy hay không?

- Bê bối liên quan bán "chui" chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết từng diễn ra nhiều lần. Do vậy, điều tôi băn khoăn ở đây là Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan bảo vệ pháp luật của chúng ta đã xử lý thế nào mà Trịnh Văn Quyết hết lần này đến lần khác bán "chui" cổ phiếu.

Cơ quan chức năng cần phải làm rõ liệu có ai bao che cho hành vi có tính hệ thống như vậy hay không? Phải chăng việc bán "chui" cổ phiếu như vậy đem lại lợi nhuận không chỉ riêng cho Trịnh Văn Quyết mà còn có cả "ai đó" đứng sau? Mà "ai đó" cũng có thể là người có chức, có quyền.

Có lẽ, cơ quan điều tra cũng cần phải làm rõ lý do vì sao Trịnh Văn Quyết dám cả gan thực hiện hành vi phi pháp mang tính hệ thống như vậy.

Việc ông Trịnh Văn Quyết bán "chui" hàng chục triệu cổ phiếu nhiều lần như vậy, theo ông liệu có lỗ hổng pháp lý trong quản lý thị trường chứng khoán?

- Thị trường chứng khoán của Việt Nam còn non trẻ, nhưng đòi hỏi chuyên môn sâu, nên nhiều người trong cơ quan bảo vệ pháp luật, thậm chí nhiều chuyên gia kinh tế cũng gặp rất nhiều khó khăn khi nhìn nhận đánh giá về thị trường này. Thậm chí những người am hiểu pháp luật cũng không rành lắm về chứng khoán.

Do vậy, có thể có những lỗ hổng của thị trường chứng khoán để các đối tượng lợi dụng để hưởng lợi bất chính. Qua vụ việc của Trịnh Văn Quyết, có lẽ các chuyên gia kinh tế, chuyên gia pháp luật đã thấy được điều đó. Từ đó, xem xét bổ sung, sửa đổi để các quy định liên quan đến thị trường chứng khoán ngày một chặt chẽ hơn.

Cơ quan điều tra khám xét trụ sở FLC đêm 29/3 (Ảnh: Mạnh Quân).

Quan điểm của ông trong việc xử lý vụ việc này như thế nào?

- Theo tôi, cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm vụ việc Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bán "chui" cổ phiếu; từ đó có tính răn đe các tổ chức, cá nhân khi tham gia thị trường chứng khoán. Họ sẽ không muốn, không dám vi phạm pháp luật. Như vậy, sẽ tạo ra môi trường trong sạch, bình đẳng giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp khi tham gia thị trường này.

Xin cảm ơn ông!