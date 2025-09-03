Cần cẩu đổ sập tại dự án Vành đai 3 ở TPHCM, 2 người bị thương

Ngày 3/9, Công an phường Long Bình (TPHCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan, điều tra vụ tai nạn liên quan đến xây dựng tại dự án Vành đai 3 khiến 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, nhóm công nhân đến tháo cần cẩu thi công đường Vành đai 3, đoạn qua phường Long Bình.

Hiện trường vụ tai nạn xây dựng tại dự án xây dựng đường Vành đai 3 (Ảnh: N.H.).

Lúc này, cần cẩu bất ngờ đổ sập xuống đất. Sự cố khiến 2 công nhân bị thương nặng. Các nạn nhân được người dân và đơn vị thi công chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

“Những công nhân bị thương thuộc đơn vị lắp ráp cần cẩu, không phải công nhân thi công dự án đường Vành đai 3”, một nhân chứng nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Ban Giao thông (Sở Xây dựng TPHCM) xác nhận có vụ việc trên. Vị này cho biết, cần cẩu trên đã hoàn thành việc xây dựng, công nhân đang tháo dỡ thì không may xảy ra tai nạn. “Sự cố khiến 2 người bị thương nặng”, vị này nói.