Cận cảnh khu dân cư bị cách ly hơn 2.000 người ở ngoại thành Hà Nội

9 ca bệnh mắc Covid-19 gồm: anh Lưu Văn C. cùng vợ và 3 con, em gái anh C. là Lưu Thị Thu H. (SN 1990) cùng con trai Nguyễn Khắc Đ. (SN 2009), cả 7 trường hợp này đều sinh sống ở thôn Kinh Đào, xã An Mỹ. Ngoài ra còn có bố và mẹ đẻ anh C. sinh sống tại thôn Vĩnh Lạc, xã Mỹ Thành cũng mắc Covid-19