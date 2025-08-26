Cán bộ xã cùng công an vượt lũ đưa sản phụ đi sinh

Chiều 26/8, ông Hà Văn Tế, Chủ tịch UBND xã Mường Chanh, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cán bộ xã đã phối hợp với lực lượng công an và người nhà vượt lũ đưa sản phụ đến cơ sở y tế sinh con.

Đầu giờ sáng cùng ngày, chị Trịnh Thị Nhung (22 tuổi), trú tại bản Lách, xã Mường Chanh, chuyển dạ sinh con. Người nhà đã chở chị ra Bệnh viện đa khoa Mường Lát (cách đó khoảng 45km) để sinh. Tuy nhiên, con đường từ bản Lách dẫn ra bệnh viện huyện bị chia cắt bởi nước lũ lớn.

Cán bộ cùng lực lượng công an xã Mường Chanh vượt lũ, đưa sản phụ đi sinh an toàn (Ảnh: UBND xã Mường Chanh).

Tiếp nhận thông tin, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội bố trí phương tiện hỗ trợ người dân.

“Khi đến khu vực đập tràn ở bản Bàn, xã Quang Chiểu, nước ngập sâu từ 50cm đến 80cm và chảy xiết. Chúng tôi phải đặt sản phụ lên cáng rồi từ từ khiêng qua dòng nước lũ”, ông Tế kể.

Sản phụ Nhung được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Mường Lát mổ cấp cứu lúc hơn 11h cùng ngày. Ca mổ thành công, gia đình chị đón bé trai nặng 3,7kg chào đời.

Anh Lương Văn Duần (28 tuổi), chồng chị Nhung, cho biết vợ chồng anh lập gia đình năm 2020 và đã sinh được 2 bé gái. Lần này, khi vợ trở dạ sinh con thứ 3, anh rất lo lắng vì mưa lũ lớn chia cắt, đường đến bệnh viện vô cùng nguy hiểm.

“Tôi dùng xe máy chở vợ đi đường vòng 20km mới ra được trung tâm xã. Đến đây, tôi được các lực lượng chức năng giúp đỡ, đưa vợ đi sinh an toàn. Tận đáy lòng, tôi vô cùng biết ơn cán bộ, các đồng chí công an, bác sĩ ở bệnh viện”, anh Duần bày tỏ.

Ông Hồ Văn Trọng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, cho biết sáng 26/8, thông qua đường dây nóng, bệnh viện nhận được thông tin sản phụ trở dạ, cần được trợ giúp.

Ngay lập tức, bệnh viện đã điều động xe cấp cứu, bác sĩ sản khoa và các điều dưỡng khẩn trương di chuyển đến địa bàn. Tuy nhiên, khi đến đập tràn ở bản Bàn, xã Quang Chiểu, nước lũ dâng cao, chảy xiết, chia cắt hoàn toàn tuyến đường. Lực lượng y tế buộc phải dừng xe, phối hợp với chính quyền địa phương tìm cách vượt qua để tiếp cận sản phụ.

“Sau khi đến viện, sản phụ Nhung được tiến hành làm các xét nghiệm và bác sĩ bệnh viện chỉ định mổ lấy thai. Ca mổ thành công, cả 2 mẹ con đều khỏe mạnh”, ông Trọng nói.

Ông Trọng cho biết thêm, từ ngày 25/8 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Mường Lát đã tiếp nhận 14 sản phụ đến viện để sinh, tất cả sản phụ và con đều khỏe mạnh.