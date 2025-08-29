Cấm xe tải trên 10 tấn lên cao tốc Vũng Áng - Bùng

Ngày 29/8, đại diện Ban điều hành Dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng (Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Xây dựng) cho biết cao tốc Vũng Áng - Bùng đang cấm xe tải trên 10 tấn lưu thông.

Lý do cao tốc Vũng Áng - Bùng cấm xe tải trên 10 tấn là vì tuyến cao tốc này mới hoàn thành, đang khai thác tạm thời, trong khi điều kiện địa hình phức tạp. Việc cho xe tải trọng lớn lưu thông trên tuyến trong thời điểm khai thác tạm thời có thể dẫn tới mất an toàn giao thông.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng (Ảnh: Tiến Thành).

Theo vị đại diện Ban điều hành Dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng, việc cấm xe tải trên 10 tấn có thể kéo dài khoảng 1 tháng. Sau đó, đơn vị này sẽ phối hợp kiểm tra, đánh giá, trước khi cho tất cả các loại phương tiện lưu thông.

Ở hai đầu tuyến, đơn vị điều hành dự án cao tốc cũng đã cắm các biển cảnh báo để tài xế nắm bắt, không điều khiển xe tải trên 10 tấn đi vào cao tốc Vũng Áng - Bùng.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng nối Hà Tĩnh và Quảng Trị chính thức đưa vào khai thác từ 8h ngày 28/8, giúp kết nối giao thông từ Hà Nội đến các tỉnh miền Trung và ngược lại.

Xe container lưu thông trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh (Ảnh: Tiến Thành).

Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng, thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, được khởi công tháng 1/2023, với tổng mức đầu tư 12.548 tỷ đồng.

Đoạn cao tốc này có chiều dài hơn 55km, đi qua 2 tỉnh Hà Tĩnh (gần 13km) và Quảng Trị (hơn 42km).

Dự án có điểm đầu thuộc xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, kết nối với dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng; điểm cuối thuộc xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, kết nối dự án thành phần đoạn Bùng - Vạn Ninh.