Các tỉnh miền Tây đã sẵn sàng hợp nhất và vận hành chính quyền 2 cấp

Tại tỉnh Bạc Liêu, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các xã, phường mới đã cho lắp đặt bảng tên tại trụ sở để chuẩn bị hoạt động từ ngày 1/7.

Như trụ sở UBND TP Bạc Liêu đổi tên thành phường Bạc Liêu; trụ sở Thành ủy Bạc Liêu đổi thành Đảng ủy phường Bạc Liêu trực thuộc Tỉnh ủy Cà Mau (mới).

Phường Bạc Liêu là đơn vị cấp xã có diện tích nhỏ nhất của tỉnh Cà Mau (mới), nhưng cũng là địa bàn có dân số đông nhất, với hơn 93.000 người.

Khu vực nội ô TP Bạc Liêu hiện đã treo nhiều băng rôn tuyên truyền cho việc sáp nhập các xã và hợp nhất tỉnh, như: Hợp nhất tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu – tối ưu nguồn lực – kiến tạo tương lai; Hợp nhất tỉnh - cơ hội mới, động lực mới cho phát triển; Đoàn kết - đổi mới - hợp nhất để phát triển; Nhân dân đồng thuận - địa phương phát triển - đất nước vững bền;…

Ngày 28/6, lãnh đạo Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tổ chức trao quyết định nghỉ hưu cho một số cán bộ và gặp mặt cán bộ chủ chốt của các xã, phường mới.

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, mong các lãnh đạo xã, phường mới xây dựng nội bộ thật sự đoàn kết, dân chủ, tập trung, thống nhất.

“Quyết liệt trong công việc, không chùn bước trước khó khăn, với vị trí công tác mới việc gì cũng sẽ thành công một cách tốt đẹp nhất”, Bí thư Bạc Liêu tin tưởng.

Tại tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương treo cờ Tổ quốc tại các trụ sở cũ và mới và hộ gia đình từ 14h ngày 29/6 đến 1/7.

Tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị ra quân vệ sinh môi trường, tạo vẻ mỹ quan sạch đẹp,… tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Cà Mau cũng lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động chào mừng sự kiện hợp nhất 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau như: tổ chức sáng tác ca khúc và bài vọng cổ; biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân; xây dựng phim tài liệu về thành tựu của 2 tỉnh từ năm 1997 đến nay;…

Đặc biệt, tối 30/6, 2 tỉnh này sẽ thực hiện cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng sự kiện hợp nhất, với quy mô hàng nghìn đại biểu và người dân địa phương.

“Nhằm ghi dấu sự kiện lịch sử quan trọng thông qua các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, gắn kết nghĩa tình đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đồng thời ghi nhận, tri ân đóng góp của các thế hệ vào sự phát triển chung của 2 tỉnh.

Cùng với đó là tạo sự phấn khởi trong hệ thống chính trị, dân, quân tỉnh Cà Mau tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự hào, khơi dậy niềm tin và quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau thời gian tới phát triển mạnh mẽ, năng động, hiệu quả”, UBND tỉnh Cà Mau nêu ý nghĩa của các hoạt động.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại TP Cần Thơ, một số đơn vị hành chính cấp phường đã dọn dẹp, vệ sinh để lắp đặt bảng, băng rôn,... phường mới.

Một cán bộ chuẩn bị về phường Tân An công tác cho biết, đơn vị cho lắp đặt bảng tên phường mới; còn máy móc, thiết bị làm việc đã có sẵn, nhân sự cũng sẵn sàng tinh thần để ngày 1/7 chính thức làm việc ở phường mới.

Theo ghi nhận của phóng viên tại tỉnh Kiên Giang, nhằm chuẩn bị tốt công tác vận hành đơn vị hành chính cấp phường vào ngày 1/7, UBND TP Rạch Giá trước đó đã công bố thông tin về các trụ sở làm việc mới trên địa bàn phường Rạch Giá (mới) và phường Vĩnh Thông (mới) để người dân tiện theo dõi, liên hệ làm việc.

Phường Rạch Giá được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường: Vĩnh Quang, Vĩnh Thanh, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Lạc, An Hòa, An Bình, Vĩnh Hiệp, Rạch Sỏi và Vĩnh Lợi.

Đây là phường đông dân nhất của cả nước, với hơn 250.600 người và là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh An Giang mới.

Tại trụ sở UBND TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đã được điều chỉnh thành UBND phường Rạch Giá, tỉnh An Giang mới. Đây cũng là phường đông dân nhất cả nước (Ảnh: Chí Bảo).

Tương tự, một số trụ sở làm việc, các phường trung tâm của tỉnh Kiên Giang đều đã hoàn thành việc đổi địa danh, tên trụ sở làm việc theo địa giới hành chính mới và thông báo đến người dân để tiện liên hệ công tác.

Sau khi hợp nhất, có hơn 2.200 cán bộ, công chức, viên chức An Giang cần nhà ở tại Rạch Giá, trong đó hơn 900 người đăng ký nhà công vụ, còn lại thuê nhà. Địa phương cũng đã có phương án, kế hoạch sắp xếp. Sau 1/7, tỉnh sẽ ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức.

Còn tại tỉnh An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh này đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập và người dân trên địa bàn tỉnh treo cờ Tổ quốc trong ngày 30/6.

Hai tỉnh Kiên Giang và An Giang hợp nhất thành tỉnh An Giang (mới), có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 85 xã, 14 phường, 3 đặc khu. Trung tâm tỉnh lỵ đặt tại phường Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang cũ).

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc treo băng rôn tuyên truyền tại các tuyến giao thông chính trong nội ô, các khu vực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, với các khẩu hiệu tuyên truyền như: An Giang - Kiên Giang “Một tỉnh - Một tầm nhìn - Một hành động - Một niềm tin;...

Tại tỉnh Tiền Giang, các đơn vị chức năng tiến hành lắp đặt bảng tên mới tại trụ sở các xã, phường sẵn sàng đi vào hoạt động từ 1/7.

Hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp hợp nhất thành tỉnh Đồng Tháp (mới), có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 20 phường, 82 xã. Trung tâm tỉnh lỵ đặt tại phường Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang cũ).

Ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh hợp nhất thành tỉnh Vĩnh Long (mới), có 124 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 19 phường, 105 xã. Trung tâm tỉnh lỵ đặt tại phường Long Châu (tỉnh Vĩnh Long cũ).

Hai tỉnh Tây Ninh và Long An hợp nhất thành tỉnh Tây Ninh (mới), có 96 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 14 phường, 82 xã. Trung tâm tỉnh lỵ đặt tại phường Long An (tỉnh Long An cũ).