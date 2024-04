Các dự án giao thông Tập đoàn Thuận An trúng thầu ở Quảng Ninh

Sau khi bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) bị bắt về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ, nhiều địa phương đã rà soát các dự án, gói thầu do đơn vị này trúng thầu.

Qua đó cho thấy, Tập đoàn Thuận An trúng nhiều dự án, gói thầu ở không ít địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 22/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh cho biết, Tập đoàn Thuận An đang tham gia dự án đường ven sông, với các gói thầu khác nhau, do đơn vị này làm chủ đầu tư.

Cụ thể, Tập đoàn Thuận An tham gia Dự án Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 1).

Dự án trên được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 4335/QĐ-UBND (ngày 6/12/2021). Công trình có chiều dài 40,25km, đi qua thị xã Quảng Yên, TP Uông Bí và thị xã Đông Triều.

Công trường Dự án Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều (Ảnh: Đỗ Phương).

Trên tuyến thiết kế 13 cầu vượt sông, bằng bê tông cốt thép dự ứng lực dạng cầu song lập, 10 nút giao cùng mức và 3 hầm chui dân sinh, hệ thống điện chiếu sáng và an toàn giao thông đồng bộ. Tổng vốn đầu tư gần 6.400 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, triển khai thi công đầu năm 2023 dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Tiếp đến, liên danh các nhà thầu thi công gói thầu số 13, gồm: Liên danh Tập đoàn Thuận An - Công ty cổ phần Xây dựng Cầu 75 - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Quốc tế Huy Hoàng.

Gói thầu 13 có giá trị hợp đồng hơn 706 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 27/4/2023 đến 17/11/2024.

Gói thầu này thi công xây dựng cầu Lạch Gạc 1, cầu Lạch Gạc 2, cầu Sến, cầu Đen, cầu Tân Yên 1, cầu Tân Yên 2, cầu Hang Son, cầu sông Cầu Vàng, cầu sông Cầm, cầu sông Đạm Thủy.

Ngoài ra, giá trị hợp đồng còn bao gồm công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và đảm bảo an toàn giao thông cầu sông Cầm, cầu sông Đạm Thủy.

Với gói thầu số 13, Tập đoàn Thuận An phải thực hiện thi công cầu Tân Yên 2, cầu Hang Son, cầu sông Cầm, cầu sông Đạm Thủy, với giá trị hợp đồng là hơn 354 tỷ đồng.

Trong đó, Tập đoàn Thuận An thi công cầu sông Cầm và cầu sông Đạm Thủy (trị giá hơn 248 tỷ đồng); Nhà thầu phụ là Công ty CP đầu tư hạ tầng Thuận An - MK thi công cầu Tân Yên 2 và cầu Hang Son (trị giá hơn 106 tỷ đồng).

Tập đoàn Thuận An và nhà thầu phụ đang triển khai thi công bình thường các cầu Tân Yên 2, cầu Hang Son, cầu sông Cầm, cầu sông Đạm Thủy.

Tiến độ các cầu đang đảm bảo tiến độ, chất lượng theo hợp đồng. Trong đó có 4 cầu hiện đang vượt tiến độ hợp đồng từ 3 đến 5 tháng, gồm: cầu Tân Yên 2, cầu sông Cầm, cầu sông Đạm Thủy.

Như đã đưa tin, ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 6 bị can để điều tra sai phạm liên quan đến Tập đoàn Thuận An, gồm:

Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thuận An, bị bắt về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An bị bắt về tội Đưa hối lộ.

Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp, tỉnh Bắc Giang, bị bắt về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ.

Cũng liên quan đến vụ án trên, Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang, bị bắt về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 21/4, C03 đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản.