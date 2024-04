Rà soát gói thầu 2.000 tỷ đồng của liên danh Tập đoàn Thuận An ở Khánh Hòa

Ngày 20/4, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh này đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, báo cáo về gói thầu ở cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có sự tham gia của Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (gọi tắt là Tập đoàn Thuận An).

Còn theo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh, gói thầu xây lắp số 2 của liên danh Tập đoàn Thuận An đang vướng giải phóng mặt bằng, chưa thể thi công.

Trước đó, tháng 8/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 2 - thi công xây dựng 10km của dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Liên danh do Tập đoàn Thuận An đứng đầu được chỉ định thực hiện gói thầu này với giá hơn 2.078 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 3 năm.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 được khởi công vào tháng 6/2023, với tổng chiều dài hơn 117km.

Điểm đầu cao tốc ở cảng Nam Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) và điểm cuối giao nhau với đường Hồ Chí Minh tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Khánh Hòa hơn 32km, tỉnh Đắk Lắk gần 85km.

Trong giai đoạn hoàn chỉnh, dự án được đầu tư theo quy mô đường ô tô cao tốc tốc độ thiết kế 80-100km/h; giai đoạn 1 đầu tư theo quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17m.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn vào năm 2026 và khai thác đồng bộ năm 2027.

Như Dân trí đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Ngoài ra, Bộ Công an còn khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An) tội Đưa hối lộ; Nguyễn Khắc Mẫn (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An) tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bộ Công an cũng khởi tố bị can Nguyễn Văn Thạo (Giám đốc) và Đàm Văn Cường (Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang), cùng bị khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ.

Bị can Hoàng Thế Du (Trưởng phòng Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang), bị khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can ở Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An cùng những đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, để xử lý nghiêm và thu hồi triệt để tài sản.