Rà soát dự án quốc lộ 14E do Tập đoàn Thuận An thi công ở Quảng Nam

Ngày 19/4, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Ảnh, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết đơn vị đã yêu cầu Ban Quản lý dự án 4 báo cáo tình hình thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E ở Quảng Nam, phần liên quan đến Công ty CP Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An (Tập đoàn Thuận An).

"Tôi đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án 4 rà soát việc triển khai dự án của Tập đoàn Thuận An, rà soát về tổng thể, rà soát về mặt bằng trước và sau khi có vụ việc (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị bắt) xảy ra", ông Nguyễn Xuân Ảnh nói.

Tập đoàn Thuận An trúng thầu dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E, đoạn km15+270 - km89+700 qua tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Bình An).

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Ảnh, Ban Quản lý dự án 4 phải có văn bản chỉ đạo Tập đoàn Thuận An triển khai thi công dự án đảm bảo tiến độ. Nếu Tập đoàn Thuận An không triển khai, không đảm bảo tiến độ thi công dự án, sẽ thay nhà thầu hoặc chuyển khối lượng cho đơn vị khác thi công.

Một lãnh đạo Ban Quản lý dự án 4 cho hay, đơn vị đã nắm được thông tin chỉ đạo của Cục đường bộ Việt Nam về tình hình dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14E liên quan đến Tập đoàn Thuận An.

Theo vị lãnh đạo này, đến thời điểm này, Tập đoàn Thuận An thực hiện dự án theo đúng kế hoạch và phía công ty cũng đã ủy quyền người có trách nhiệm để làm việc với Ban Quản lý dự án 4.

Như Dân trí đưa tin, Tập đoàn Thuận An thi công 2 dự án trên địa bàn Quảng Nam, gồm gói thầu XL17 sửa chữa, gia cường cầu Giằng, quốc lộ 14D (Quảng Nam).

Dự án này do liên danh Công ty cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng - Công ty cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An (tiền thân của Tập đoàn Thuận An ngày nay) là đơn vị trúng thầu.

Giá trúng thầu dự án này hơn 34,8 tỷ đồng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định, thời gian thực hiện hợp đồng 10 tháng.

Dự án thứ 2 Tập đoàn Thuận An trúng thầu là quốc lộ 14E đoạn km40+00 - km71+500 thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14E, đoạn km15+270 - km89+700, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, nhà thầu chính trúng thầu là liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Tân Hoàng Long, Tập đoàn Thuận An, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình Tây An; nhà thầu phụ trúng thầu là Công ty cổ phần 134 Việt Nam. Giá trúng thầu là hơn 507 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 650 ngày.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E, đoạn km15+270 - km89+700 qua tỉnh Quảng Nam có chiều dài khoảng 74km, tổng mức đầu tư gần 1.850 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025 do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư.

Quốc lộ 14E được cải tạo, nâng cấp với quy mô đường ô tô cấp IV đồng bằng, nền đường rộng 9m, điểm đầu tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, điểm cuối tại xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.