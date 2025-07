Bứt tốc thi công "siêu dự án" trung tâm hội nghị APEC ở Phú Quốc

Khu đô thị hỗn hợp Bãi đất đỏ, tọa lạc tại khu phố 7, đặc khu Phú Quốc, dự án có tổng diện tích 88,5ha, trong đó 57ha là diện tích lấn biển với tổng mức đầu tư lên đến 64.000 tỷ đồng. Đây là một trong 21 dự án phục vụ APEC 2027 hứa hẹn mang đến một diện mạo mới cho đảo ngọc (Ảnh: CĐT).

Theo ghi nhận của phóng viên, bất kể điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ nắng gắt đến mưa giông, công trường vẫn duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương. Tiếng máy khoan, máy cẩu vang vọng không ngừng, hòa cùng sự tập trung cao độ của hàng trăm công nhân, tất cả đang nỗ lực kiến tạo nên một khu đô thị hiện đại, sẵn sàng đón tiếp các nguyên thủ quốc tế trong tương lai gần.

Chị Hà Thị Kim Ngọc, một nữ công nhân đến từ An Giang phấn khởi: "Tôi mong muốn góp sức nhỏ của mình để hoàn thành công trình, cùng Phú Quốc đón sự kiện lớn của đất nước".

Dù phải xa gia đình hơn 4 tháng và đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, cùng nỗi nhớ con và áp lực tiến độ, chị Ngọc và các đồng nghiệp nữ vẫn kiên cường bám trụ công trường.

Hơn 500 công nhân từ nhiều nhà thầu khác nhau đang làm việc tại dự án. Dù mỗi đơn vị phụ trách một công đoạn riêng biệt, từ xây dựng hạ tầng đến hoàn thiện các hạng mục phức tạp, tất cả đều chung một mục tiêu: hoàn thành dự án đúng hẹn, phục vụ APEC 2027 và lợi ích quốc gia.

Đặc biệt, hơn 10% lao động nữ tham gia vào các công việc đòi hỏi sự khéo léo như gia công lồng thép, nối mối chì.

Dưới áp lực thời tiết và thời gian, họ vẫn tỉ mẩn, đảm bảo độ chính xác cao, góp phần nâng cao chất lượng tổng thể dự án.

Các công nhân được hỗ trợ tối đa về điều kiện đi lại, sinh hoạt, đảm bảo thu nhập ổn định.

Anh Nguyễn Văn Đại, một công nhân có 7 năm kinh nghiệm, chia sẻ: "Dù nhớ vợ con và chưa quen thời tiết nắng trên đảo, nhưng vì công việc chung và môi trường làm việc chuyên nghiệp, tôi thấy phấn khởi".

Hiện tại, đơn vị đang cho công nhân thi công liên tục 24/24 giờ với 2 ca trực luân phiên (mỗi ca 12 tiếng) để đảm bảo đúng tiến độ dự án.

Ông Nguyễn Công An, Chỉ huy trưởng một gói thầu, cho biết đơn vị ông đang chịu trách nhiệm thi công toàn bộ cọc thí nghiệm và gói cọc đại trà. Hơn 500 cọc đã hoàn thành, cùng với việc huy động 51 máy móc hiện đại và gần 300 nhân lực.

"Công tác vận chuyển máy móc ra đảo gặp nhiều trở ngại do mùa mưa, nhưng chúng tôi đã áp dụng các chế độ hỗ trợ tài chính, ăn uống, đi lại để người lao động an tâm làm việc", ông An thông tin.