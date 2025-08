Đại tá Thân Văn Hải giữ chức Bí thư Cục Cảnh sát PCTP về môi trường

Ngày 5/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường (C05, Bộ Công an) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đảng bộ Cục C05 đã bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục lần thứ IV, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Đảng bộ Cục C05 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thời gian gần đây đã có sự đổi mới về tư duy, phương pháp làm việc, đạt được kết quả tích cực, quan trọng.

Đại tá Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, phát biểu tại đại hội (Ảnh: Hải Nam).

Trong đó, công tác nắm, phát hiện, đấu tranh với các vi phạm trên lĩnh vực môi trường đạt nhiều kết quả tích cực, đã xác lập, khám phá được nhiều chuyên án đấu tranh, "đánh đúng, đánh trúng" tội phạm trong các lĩnh vực trọng điểm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm được dư luận quan tâm, đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, nhất là trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tạo được khí thế lan tỏa, cảnh tỉnh.

Điển hình như vụ kẹo Kera, vụ TSL, vụ Avartex, Z-Holding, Big-Holding....; các vụ việc khai thác khoáng sản, các vụ chôn, lấp, đổ chất thải trái phép, và mới đây nhất là chuyên án phát hiện vi phạm về khai thác rừng ở Bình Định.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: Hải Nam).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ Cục C05 đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đánh giá về công tác tổ chức Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương về công tác tổ chức Đại hội.

Ông cũng cơ bản đồng tình với phương hướng nhiệm vụ báo cáo chính trị đã đề ra với 6 giải pháp trọng tâm, 3 đột phá cũng như chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục.

Song, Thượng tướng Nguyễn Văn Long cũng gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm Cục C05 cần tập trung trong nhiệm kỳ tới.

Trước tiên, Đảng bộ Cục cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, về những chủ trương, giải pháp trong phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường và vi phạm về an toàn thực phẩm trong tình hình hiện nay.

Đại hội bầu ra Ban chấp hành Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Hải Nam).

Lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh, những vấn đề tham mưu chiến lược cần phải cụ thể, không chung chung.

Thứ trưởng khẳng định Cục C05 đã làm rất tốt công tác tham mưu xây dựng Chỉ thị 20, qua triển khai đã nhận được phản hồi rất tốt trong xã hội, cũng như nhận diện khá tốt nhiều vấn đề nóng để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường.

Từ đó, Bộ Công an phát hiện ra những sơ hở, thiếu sót về pháp luật bị các đối tượng lợi dụng, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền để có giải pháp ngăn chặn, chấn chỉnh.

13 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Hải Nam).

Thượng tướng Long cho rằng lĩnh vực phòng chống tội phạm về môi trường rất nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến quyền lợi của nhiều doanh nghiệp, người dân, do đó có nhiều cám dỗ.

Thứ trưởng Công an đề nghị, Đảng bộ Cục C05 cần làm tốt công tác quản lý cán bộ, công tác quản lý phải chặt chẽ, bài bản với phương châm “đi báo việc, về báo công”. Đối với những cán bộ có biểu hiện tiêu cực cần phải nhanh chóng xác minh, kịp thời xử lý, không bao che.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 13 cán bộ và bầu ra Bí thư và Phó Bí thư. Đại tá Thân Văn Hải, Cục trưởng C05, được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Cục C05.