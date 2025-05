Bụi than phủ kín nhà dân, trường học

Ngôi nhà của anh Hồ Văn Phim, trú tại thôn A Đeng, xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, nằm sát quốc lộ 15D. Đối diện nhà anh Phim là bãi tập kết và sang tải than của một doanh nghiệp. Dù đóng kín cửa suốt ngày, bụi than vẫn len lỏi qua các khe, bám đầy nhà.

Nhiều năm qua, anh Phim và các hộ dân trong vùng phải sống chung với tình trạng ô nhiễm, bụi than phủ dày đặc trên sân, tường nhà, lối đi. Mặt đường 15D và mương thoát nước liền kề cũng bị phủ đen bởi bụi than.

Quốc lộ 15D phủ bụi than, người dân thường xuyên phải phun nước để tránh ô nhiễm (Ảnh: Nhật Anh).

"Mỗi ngày tôi phải lau nhà 3-4 lần, lau xong một lúc là bụi lại phủ kín. Chúng tôi quá khổ khi phải sống trong môi trường ô nhiễm như thế này. Nhà có con nhỏ, chỉ lo bệnh tật do hít phải bụi than", anh Phim nói.

Không chỉ ảnh hưởng từ bãi tập kết than, cuộc sống nhiều hộ dân tại xã A Ngo còn bị đảo lộn bởi hoạt động vận chuyển than trên tuyến quốc lộ 15D. Mỗi ngày có hàng trăm xe trọng tải lớn chở than từ Lào về Việt Nam, đi qua địa bàn xã A Ngo. Mỗi khi xe đi qua, bụi than lại mù mịt bay vào nhà dân, trường học.

Là giáo viên điểm trường A Rông Trên, Trường Mầm non xã A Ngo, ngày nào cô giáo Hồ Thị Lai cũng phải lau chùi, dọn rửa đồ chơi của trẻ 2-3 lần vì bị bụi than "tấn công". Điểm trường cô Lai đứng lớp lúc nào cũng phải đóng cửa kín mít vì lo ngại bụi than gây ảnh hưởng đến sức khỏe của 22 học sinh.

"Mỗi sáng đến trường, việc đầu tiên là quét dọn bụi than từ trong lớp ra đến ngoài sân rồi lau chùi đồ chơi cho trẻ. Chúng tôi phải xịt nước rồi lau đi, lau lại nhiều lần mới sạch, nhưng chỉ một lúc, bụi than lại bám đầy sân, đồ chơi. Chúng tôi rất lo cho sức khỏe của các cháu khi phải học tập trong môi trường ô nhiễm như vậy", cô Lai chia sẻ.

Bàn tay cô giáo Hồ Thị Lai dính đầy bụi than khi chạm vào đồ chơi trong trường học (Ảnh: Nhật Anh).

Có 3 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động vận chuyển, tập kết và sang tải than từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay, huyện Đakrông. Trong đó một đơn vị có bãi tập kết tại thôn A Đeng, xã A Ngo với nhiều lượt xe ra vào mỗi ngày.

Ông Hồ Tất Huấn, Chủ tịch UBND xã A Ngo thừa nhận, tình trạng xe chở than đá từ Lào về Việt Nam gây ô nhiễm môi trường, nắng thì bụi mà mưa thì bẩn, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bà con trên địa bàn.

Theo ông Huấn, bên cạnh xe chở than gây bụi, người dân cũng thường xuyên phản ánh tình trạng ô nhiễm, mất an toàn giao thông tại bãi tập kết than trên địa bàn xã A Ngo.

"Chúng tôi nhiều lần kiến nghị cấp trên, nhưng chưa được giải quyết triệt để. Mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 15D, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân trong cuộc sống", ông Huấn nói.

Bãi tập kết than bên Quốc lộ 15D (Ảnh: Lê Trường).

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đakrông cho biết, vấn đề ô nhiễm môi trường do hoạt động vận tải than chưa thể giải quyết triệt để trong ngày một, ngày hai. Các cơ quan chức năng cần kiểm tra chặt chẽ hoạt động vận chuyển, tập kết, sang, hạ tải và vận chuyển than.

Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đakrông, vấn đề kiểm soát phương tiện vận tải là của ngành giao thông. Ngành Nông nghiệp và Môi trường chỉ là cơ quan phối hợp. Nếu các phương tiện vận chuyển không đảm bảo nên dừng việc thông quan.

Theo tìm hiểu, tình trạng ô nhiễm bởi bụi than và mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 15D không chỉ diễn ra ở địa bàn xã A Ngo, mà kéo dài qua các xã Húc Nghì, Tà Long, thuộc huyện Đakrông.

Những năm qua, người dân, chính quyền nhiều lần ý kiến với ban, ngành liên quan, nhưng chưa có phương án giải quyết dứt điểm tình trạng trên.