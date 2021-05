Bốn người Trung Quốc chạy trốn từ TP Vĩnh Yên về huyện Lập Thạch

Dân trí Chiều 6/5, Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) cho biết, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát đơn vị đã phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn huyện.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức rà soát, nắm tình hình người nước ngoài nhập cảnh trái phép tạm trú trên địa bàn phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19, Công an huyện Lập Thạch đã tập trung lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh có điều kiện như: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ...

Qua công tác tuần tra, kiểm soát tại xã Thái Hòa, Công an huyện Lập Thạch đã phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn, gồm: Huang Ru Shi (SN 1991); Yang Xiong, (SN 1993), Ma Rong Wei (SN 1989) và Ma Gui Bin (SN 1992), đều trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn huyện Lập Thạch (Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc).

Thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, số người này chỉ có chứng minh nhân dân, không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh hợp lệ.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Công an huyện Lập Thạch đã bàn giao 4 đối tượng cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục đấu tranh khai thác và củng cố hồ sơ xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an các trường hợp này khai nhận đã cùng với một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và lưu trú ở thành phố Vĩnh Yên. Thời gian qua bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện nên các đối tượng đã bỏ chạy lên địa bàn huyện Lập Thạch để lẩn trốn.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng vừa ra quyết định xử phạt hành chính 1 người quốc tịch Trung Quốc số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, trong hai ngày 3-4/5, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm tra, phát hiện nhóm 58 người Trung Quốc nhập cảnh và lưu trú trái phép trên địa bàn phường Liên Bảo và Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1985) ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên về tội "tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo điều 348 Bộ luật hình sự.

Xử phạt hành chính 171 trường hợp không đeo khẩu trang Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, từ ngày 3-5/5, Công an tỉnh đã thành lập nhiều tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, đề nghị chính quyền địa phương xử phạt hành chính 171 trường hợp người dân cố tình không đeo khẩu trang khi ra đường, đến nơi công cộng, với tổng số tiền trên 229 triệu đồng. Mỗi trường hợp vi phạm bị xử phạt từ 1-3 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 12 Nghị định 117/2020 của Chính phủ. Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng cảnh cáo 21 trường hợp về hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Thế Kha