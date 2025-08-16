Bơi vào bờ sau khi sửa cầu, nam công nhân mất tích

Sáng 16/8, một lãnh đạo UBND phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk xác nhận nam thanh niên mất tích khi sửa chữa cầu Đà Rằng trên địa bàn vẫn chưa được tìm thấy.

Phía Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp cùng lực lượng biên phòng và cơ quan chức năng phường Tuy Hòa triển khai công tác tìm kiếm.

Nam công nhân mất tích khi sửa chữa cầu Đà Rằng (Ảnh: Nguyệt Nguyễn).

Nạn nhân được xác định là anh L.B.H. (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa).

Sáng 15/8, anh H. thi công sửa chữa trụ chân cầu số 3, cầu Đà Rằng trên Sông Ba thuộc địa bàn thôn Đông Bình, phường Tuy Hòa. Khoảng 8h45 cùng ngày, khi hoàn tất việc sửa chữa, anh H. tự bơi vào bờ và mất tích giữa dòng sông.

Cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Nguyệt Nguyễn).

Nhiều công nhân khác thấy anh H. chới với giữa dòng nước rồi chìm, dù đã tìm cách ứng cứu nhưng không kịp.

Cầu Đà Rằng được khánh thành năm 2004, do Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam quản lý. Sau nhiều năm sử dụng, một số hạng mục của cây cầu đã xuống cấp, phải sửa chữa.