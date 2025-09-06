Bộ VH-TT&DL cảm ơn các cơ quan báo chí tuyên truyền dịp Quốc khánh 2/9

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình vừa ký văn bản cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí liên quan công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, Bộ VH-TT&DL đã chủ trì, phối hợp với các Ban, Bộ, ngành Trung ương, UBND TP Hà Nội, các đơn vị liên quan thành lập Trung tâm báo chí lễ kỷ niệm.

Các hoạt động phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cho lễ kỷ niệm đã thành công tốt đẹp.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình (Ảnh: Nguyễn Hải).

Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL và các đơn vị liên quan gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của cơ quan báo chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nhằm thông tin kịp thời, hấp dẫn, giàu cảm xúc về các sự kiện, câu chuyện, những hình ảnh đẹp về lễ kỷ niệm và các hoạt động liên quan khác.

Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL khẳng định đóng góp của các cơ quan báo chí đã góp phần rất quan trọng vào thành công chung của sự kiện đặc biệt này.

Trong thời gian chuẩn bị và tổ chức các hoạt động, do khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp khó tránh khỏi những sơ suất và thiếu sót ngoài ý muốn. Bộ VH-TT&DL mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của các cơ quan, đơn vị và các cơ quan báo chí.

Bộ VH-TT&DL cũng mong nhận được những ý kiến góp ý để Bộ cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai nhiệm vụ tốt hơn trong các sự kiện lớn khác của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình chúc các cơ quan báo chí ngày một phát triển, chúc các lãnh đạo, nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các cơ quan báo chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.