Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm khám, tặng quà gia đình chính sách

Ngày 9/7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã phối hợp với chính quyền xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động tri ân, hướng tới ngày thương binh liệt sĩ 27/7 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ cũng là nơi đặt Trung tâm Huấn luyện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Thiếu tướng Lê Văn Hà nhấn mạnh: "Giá trị của sự hi sinh của các liệt sĩ, những người có công với cách mạng là rất to lớn" (Ảnh: Trọng Phú).

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Lê Văn Hà - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - nhấn mạnh: "Giá trị của sự hi sinh của các liệt sĩ, những người có công với cách mạng là rất to lớn. Nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, đền ơn đáp nghĩa với những liệt sĩ đã hi sinh vì cách mạng, những người đã có công với đất nước, hôm nay Đảng ủy HĐND, UBND phối hợp và được sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã về có một buổi thăm hỏi, tặng quà và khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho những người có công".

Tại chương trình, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trung tâm Huấn luyện Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng đại diện chính quyền xã Đại Yên đã trao gần 200 phần quà cho các cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời tổ chức thăm khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân.

Trung tá Vũ Thị Hồng Phượng - Trưởng ban Đào tạo hậu cần Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, cùng một chiến sĩ CSCĐ chăm sóc một cụ bà thuộc diện gia đình chính sách có công với cách mạng.

Đại tá Phan Công Côn- Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ cùng cán bộ chiến sĩ CSCĐ thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe cho một cựu chiến binh.

Đại diện người có công, ông Tô Anh Luật (thôn Yên Khê) bày tỏ xúc động trước buổi tri ân này. Theo ông Luật, các thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương, công sức để bảo vệ Tổ quốc. Nối tiếp truyền thống cách mạng ấy, ông hi vọng thế hệ trẻ ngày nay sẽ tiếp tục vững vàng, thể hiện bản lĩnh và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trao gần 200 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng. (Ảnh: Trọng Phú).

Những món quà của các cán bộ chiến sĩ dù không thể so sánh với những gì các thế hệ đi trước đã cống hiến, nhưng đã tạo được mối dây thâm tình kết nối những thế hệ ngày nay và thế hệ hôm qua, đồng thời, giáo dục cán bộ chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn.