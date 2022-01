Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM, chia sẻ, lực lượng công an luôn dẫn đầu về ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống dịch, đảm bảo trật tự, giãn cách xã hội. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, dù lực lượng có tổn thất do đại dịch, nhưng đơn vị vẫn giữ vững quyết tâm trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và phục hồi, phát triển kinh tế.