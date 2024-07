Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Hòa Bình

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình vừa phát đi thông báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún do mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Ảnh: CAHB).

Những giờ qua trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nhất là tại huyện Lạc Thủy đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, có nơi trên 125mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các huyện: Đà Bắc, Mai Châu đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo khu vực các huyện vẫn tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, trên các ta luy dương đường giao thông, khu vực có địa chất yếu kém tại các địa phương.

Nguy cơ sạt lở đất cao tại các huyện Lạc Sơn, Tân Lạc, Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy.

Công an tỉnh Hòa Bình hỗ trợ lực lượng chức năng khắc phục các điểm bị sạt lở đất (Ảnh: CAHB).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Chiều 18/7, Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã có thông tin về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của đợt mưa lớn, dông, lốc, sét kèm gió mạnh từ ngày 15-17/7 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó có 1 người bị sét đánh chết tại xã Nà Phòn, huyện Mai Châu; 1 cháu bị lũ cuốn trôi tại xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi.

Thiệt hại về tài sản, trên 206ha trồng lúa và hoa màu bị ngập; nhiều hộ gia đình do sạt lở taluy nên bị đất đá vùi lấp nhà, đất tràn vào nhà, làm nứt tường, chuồng trại, gia súc, gia cầm bị vùi lấp, cuốn trôi…

Lực lượng CSGT cảnh báo người tham gia giao thông khi đi qua các điểm ngập nước sâu (Ảnh: CAHB).

Thiệt hại về giao thông, nhiều đoạn đường bị sạt lở đặc biệt là các huyện Mai Châu, Tân Lạc, Đà Bắc, Lạc Sơn… gây cản trở giao thông và vẫn còn hiện tượng sạt, lở, nguy cơ mất an toàn và gây ách tắc giao thông…

Công an tỉnh Hòa Bình đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo về việc ứng phó mưa lớn kèm theo dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và phòng chống sạt lở.

Lực lượng công an đã tổ chức trực ban, cử người canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy siết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn.

Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cùng Nhân dân đã tham gia vận chuyển đồ đạc trong nhà đến nơi trú tránh tạm an toàn; tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở nếu có nguy cơ, các lực lượng túc trực sẽ sơ tán sớm nhất có thể đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.