Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang

Ngày 28/4, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đối với Đại tá Đào Hải Đăng.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Hận - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang - chúc mừng Đại tá Đào Hải Đăng tiếp tục được Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng, giao trọng trách Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

Ban Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Đào Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ 2 từ trái qua).

Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang mong muốn Đại tá Đăng tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm công tác, cùng toàn lực lượng Công an tỉnh đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Đào Hải Đăng bày tỏ niềm vinh dự, trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; đồng thời cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, tận tâm, tận lực cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.