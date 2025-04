Tỉnh nào ở miền Tây có diện tích lớn nhất sau sáp nhập?

Sáng 28/4, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) thảo luận, xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền; trong đó có việc thông qua chủ trương hợp nhất tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang thành tỉnh An Giang; sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã của tỉnh Kiên Giang.

Tỉnh An Giang mới được thành lập dựa trên cơ sở tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang là tỉnh có diện tích lớn nhất ĐBSCL, có 3 đặc khu gồm Phú Quốc, Thổ Châu và Kiên Hải (Ảnh: Bảo Trân).

Kiên Giang dự kiến sẽ có 3 đặc khu, 4 phường và 41 xã sau sắp xếp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Kiên Giang đã thông qua dự thảo đề án, thống nhất sắp xếp, tổ chức lại 143 ĐVHC cấp xã (gồm 116 xã, 17 phường và 10 thị trấn) trực thuộc còn 48 ĐVHC cấp cơ sở. Trong đó, 3 đặc khu (Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải); 4 phường (Rạch Giá, Vĩnh Thông, Hà Tiên, Tô Châu) và 41 xã.

Có 6 ĐVHC cấp xã không thực hiện sắp xếp, trong đó 2 ĐVHC cấp xã đủ tiêu chuẩn không phải thực hiện sắp xếp; 4 ĐVHC cấp xã không thực hiện sắp xếp do có yếu tố đặc thù biệt lập là Thổ Châu, xã Tiên Hải (TP Hà Tiên), xã Hòn Nghệ, xã Sơn Hải (huyện Kiên Lương).

Ngoài ra, tỉnh Kiên Giang cũng định hướng thành lập 4 phường. Cụ thể:

Thành lập phường Rạch Giá trên cơ sở nhập 9 phường thuộc TP Rạch Giá hiện nay: Phường Vĩnh Quang, phường Vĩnh Thanh, phường Vĩnh Thanh Vân, phường Vĩnh Lạc, phường An Hòa, phường Vĩnh Hiệp, phường An Bình, phường Rạch Sỏi, phường Vĩnh Lợi.

Thành lập phường Vĩnh Thông trên cơ sở nhập xã Phi Thông, phường Vĩnh Thông thuộc TP Rạch Giá và xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất.

Thành lập phường Hà Tiên trên cơ sở nhập phường Mỹ Đức, phường Đông Hồ, phường Pháo Đài, phường Bình San thuộc TP Hà Tiên hiện nay.

Thành lập phường Tô Châu trên cơ sở nhập phường Tô Châu, xã Thuận Yên thuộc TP Hà Tiên, xã Dương Hòa thuộc huyện Kiên Lương.

Chính quyền địa phương cấp xã sẽ gồm HĐND và UBND.

Sau sắp xếp, lãnh đạo HĐND cấp xã sẽ có 1 Chủ tịch (kiêm nhiệm) và 1 Phó Chủ tịch (chuyên trách); lãnh đạo UBND cấp xã gồm Chủ tịch (chuyên trách) và 2 Phó Chủ tịch (1 Phó Chủ tịch kiêm chức danh Chánh Văn phòng HĐND và UBND, 1 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công).

Các ban của HĐND xã có Trưởng ban (kiêm nhiệm) và 1 Phó trưởng ban (chuyên trách). Các phòng và tương đương của UBND có Trưởng phòng (chuyên trách hoặc do Phó Chủ tịch UBND kiêm nhiệm) và 1 cấp phó (chuyên trách).

Thống nhất thành lập tỉnh An Giang trên cơ sở sáp nhập tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang

HĐND tỉnh Kiên Giang đã thông qua Đề án về sáp nhập tỉnh An Giang và Kiên Giang, lấy tên gọi là An Giang, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang). Tỉnh An Giang (mới) sẽ có 102 xã, phường trong đó 3 đặc khu (Phú Quốc, Kiên Hải và Thổ Châu) với tổng diện tích gần 9.900km², dân số là hơn 5 triệu người. Tỉnh này sẽ là tỉnh có diện tích lớn nhất ĐBSCL.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Hoàng Thông trình bày Dự thảo đề án sáp nhập tỉnh Kiên Giang và An Giang tại kỳ họp (Ảnh: Bảo Trân).

Theo đề án hợp nhất, việc đặt trung tâm hành chính - chính trị tại TP Rạch Giá là có cơ sở, nghiên cứu kỹ lưỡng vì trụ sở nằm ở vị trí trung tâm của khu vực trung tâm kinh tế biển quốc gia; là cửa ngõ, đầu mối giao thông, giao thương, giao lưu quốc tế quan trọng tại khu vực Tây Nam của Tổ quốc; có hệ thống giao thông phát triển đồng bộ, hiện đại bao gồm sân bay, đường bộ, cảng,...; đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng để chính quyền tỉnh mới tổ chức hoạt động.

Đồng thời, khu vực dự kiến đặt trụ sở có tỷ lệ đô thị hóa rất cao, cư dân tập trung đông đúc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong sinh hoạt, sản xuất, học tập, giao dịch hành chính và quản lý của chính quyền địa phương sau khi sắp xếp.

Bên cạnh đó, việc đặt tên tỉnh An Giang sau khi hợp nhất được đánh giá là phù hợp với các yếu tố lịch sử, đây cũng là địa danh đã có từ lâu, dễ đọc, dễ nhớ và dễ nhận diện...