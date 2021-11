Bộ Công an thành lập Phòng An ninh trên không

Dân trí Bộ Công an đã quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng An ninh trên không, thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Sáng nay (15/11), Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng An ninh trên không, thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định thành lập Phòng An ninh trên không cho Thiếu tướng Quách Huy Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Theo Bộ Công an, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về an ninh hàng không, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục An ninh cửa khẩu (Tổng cục An ninh), nay là Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, xây dựng đề án tổ chức và hoạt động của lực lượng an ninh trên không. Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các bộ, ban ngành, đơn vị chức năng, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Đề án vào đầu năm 2020, chủ động tuyển chọn xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện sĩ quan an ninh trên không để triển khai trên các chuyến bay, đường bay, đảm bảo các yêu cầu đề ra.

Theo đó, lực lượng An ninh trên không là lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố, phòng ngừa và xử lý hành vi can thiệp bất hợp pháp, bảo đảm an ninh trên chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam. Lực lượng An ninh trên không thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Lực lượng An ninh trên không có nhiệm vụ nắm tình hình có liên quan đến an ninh hàng không; tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến âm mưu, phương thức, thủ đoạn và các hành vi đe dọa an ninh, an toàn các chuyến bay trong nước và quốc tế của hàng không dân dụng Việt Nam. Tham mưu, đề xuất với Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh các chủ trương phương án, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ nhằm chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý những hành vi khủng bổ hoặc đe dọa an ninh, an toàn chuyến bay; quyết định việc triển khai bố trí lực lượng An ninh trên không trên các chuyến bay nếu có nguy cơ xảy ra các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào tàu bay đang bay.

Lực lượng An ninh trên không có trách nhiệm phối hợp với tổ bay xử lý các tình huống can thiệp bất hợp pháp hoặc độc lập xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ đe dọa nghiêm trọng đến an ninh, an toàn tàu bay đang bay, được phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, vũ lực, phương tiện kỹ thuật... theo quy định của pháp luật nhằm vô hiệu hóa các hành vi can thiệp bất hợp pháp trên tàu bay. Phối hợp với các hãng hàng không và lực lượng chức năng trong nước và nước ngoài giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trên tàu bay.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định: Việc thành lập Phòng An ninh trên không là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự phát triển, trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh nói chung, Cục Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng, đồng thời đánh dấu sự ra đời lực lượng nòng cốt, chính quy trong bảo vệ an ninh hàng không, tạo nền tảng đưa công tác bảo đảm an ninh hàng không sớm phát triển theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại;...

Trung tá Phan Huy Văn, Trưởng phòng An ninh trên không tuyên thệ, nhận nhiệm vụ tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Quách Huy Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý xuất cảnh khẳng định, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh trên không quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, chủ động nghiên cứu, đề xuất triển khai các mặt công tác; học tập kinh nghiệm của các nước đã triển khai an ninh trên không; đề xuất trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác huấn luyện, đào tạo sĩ quan an ninh trên không ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Dương