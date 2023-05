Bộ Công an lý giải vụ án liên quan "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản kéo dài

Thông tin này được Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cung cấp tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/5.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, vụ án này do cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội tiến hành. Theo báo cáo của Công an Hà Nội, ngày 5/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản về tội Lừa dối khách hàng.

"Khi đó, nhiều người tưởng chưa khởi tố nhưng thực tế đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không áp dụng biện pháp ngăn chặn và vẫn cho tại ngoại với ông Lê Thanh Thản", Trung tướng Tô Ân Xô thông tin.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, trả lời tại cuộc họp báo (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ngày 6/8/2019 và ngày 21/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án, trong đó, khởi tố thêm 6 cá nhân khác về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các cá nhân này gồm: ông Đỗ Văn Hưng (nguyên Chủ tịch phường Kiến Hưng); ông Nguyễn Duy Uyển, ông Bùi Văn Bằng (cùng là nguyên Phó Chủ tịch phường); ông Nguyễn Văn Năm (nguyên Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông), ông Vương Đăng Quân (nguyên Phó Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông, phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng) và ông Mai Quang Bài (cán bộ thanh tra xây dựng quận Hà Đông, phụ trách địa bàn phường Kiến Hưng).

"Đây là vụ án phức tạp, phải 5 lần điều tra bổ sung nên kéo dài từ 2019 đến nay", tướng Tô Ân Xô nhận định.

Liên quan đến việc ngày 14/4 vừa qua, VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 7 bị can liên quan vụ án của ông Lê Thanh Thản, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết TAND TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử các bị can trong tháng 6 tới.

Trong cáo trạng mới ban hành hồi giữa tháng 4, VKSND TP Hà Nội cáo buộc ông Lê Thanh Thản ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT16 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.

Đến tháng 11/2012, dự án trên hoàn thành và được bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống từ tháng 1/2013. "Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bị cáo buộc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Với khối nhà cao tầng, sai phạm được chỉ ra là tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm một tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Với nhà thấp tầng, sai phạm là tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

VKS xác định, dù dự án có nhiều vi phạm như trên, nhưng từ tháng 3/2011, ông Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án để bán các căn hộ.

Cơ quan công tố cáo buộc ông Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng (khách hàng không được cấp sổ đỏ), thu lời bất chính hơn 480 tỷ đồng. Số tiền này là thiệt hại của vụ án.

Bên cạnh đó, VKS xác định Công ty Bemes xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng đã có nhiều vi phạm trong hoạt động xây dựng, thuộc các lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu... Vi phạm này dẫn đến việc các căn hộ không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ, không đủ điều kiện đưa vào giao dịch về nhà ở.

Theo cơ quan công tố, những vi phạm trên diễn ra trong thời gian dài nhưng các cán bộ của UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông đã không thanh tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời.