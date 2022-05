Bộ Công an kỷ luật Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa

Ủy ban Kiểm tra Công an Trung ương vừa có văn bản thông báo cho biết, Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa - Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an - đã bị Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định kỷ luật hành chính với hình thức cảnh cáo.

Thông báo trên được đưa ra do có dư luận nêu băn khoăn về việc Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật về Đảng với mức cảnh cáo nhưng chưa thấy Bộ Công an thông tin kỷ luật ông Đa về mặt chính quyền.

Ông Đặng Hoàng Đa (Ảnh: T.S.).

Trong thông báo của Bộ Công an cho biết, hình thức xử lý hành chính về chính quyền đối với Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa đã được Bộ Công an thực hiện sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hồi tháng 5/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông cáo cho biết, cơ quan này xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về các vấn đề liên quan đến Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa thời kỳ còn làm Giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định, Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và ngành công an trong quản lý, sử dụng tài chính và công tác cán bộ của đơn vị.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa.

Trước đó, các cơ quan đã vào cuộc kiểm tra thông tin liên quan đến báo cáo của lãnh đạo công an tỉnh Sóc Trăng về tình hình nợ ngân sách do mượn tiền Nhà nước cho quỹ sản xuất chi, giai đoạn 2011-2016.

Trong đó, việc quản lý, sử dụng quỹ sản xuất tại Công an tỉnh Sóc Trăng từ tháng 1/2011 đến ngày 20/10/2016 cho thấy có nhiều vấn đề. Cụ thể, tổng thu trên 38 tỷ đồng nhưng lại chi đến gần 46 tỷ đồng. Trong đó chi mua quà biếu, tiếp khách trên 39,7 tỷ đồng; chi đi công tác, hội nghị 3,4 tỷ đồng; chi cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ bếp ăn trên 1 tỷ đồng và chi khác hơn 1,6 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, khoản nợ 5,4 tỷ đồng không có nguồn thu nào để chi trả. Việc này được xác định liên quan đến trách nhiệm của Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa - Giám đốc công an tỉnh thời kỳ đó.

Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo Bộ Công an cho biết, Bộ đã thành lập những đoàn kiểm tra, xác minh vụ việc liên quan đến ông Đặng Hoàng Đa, khi ông đã thay đổi vị trí công tác, làm Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Cụ thể, Bộ Công an đã chỉ đạo và Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã kiểm điểm việc kiểm tra, theo dõi thu chi và có khẳng định chưa thực hiện nghiêm túc trong công khai minh bạch về quỹ sản xuất này, đồng thời cũng để chi vượt quá thu.

Sau đó, Bộ Công an đã xử lý nguyên Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh Sóc Trăng, đã kỷ luật về Đảng, về hành chính và xác định ông Đặng Hoàng Đa cũng liên đới trách nhiệm. Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa sau đó đã tự khắc phục số tiền chi không đúng quy chế quản lý tài chính.

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết, liên quan đến một số nội dung khác như vấn đề bổ nhiệm và điều động chưa đúng điều kiện tiêu chuẩn, Công an tỉnh Sóc Trăng đã báo cáo và được cấp có thẩm quyền đồng ý nhưng cơ quan tổ chức cán bộ cũng chưa làm tốt tham mưu cho Công an tỉnh.