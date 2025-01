Bộ Công an khánh thành 2 khu tái định cư tại Lào Cai

Ngày 20/1, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức khánh thành 2 khu dân cư tái thiết cho người dân bị thiệt hại do cơn bão Yagi tại thôn Nậm Than, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa và thôn Bản Lầu, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, tặng quà Tết cho các hộ dân (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo nhà chức trách, thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm, với tinh thần hỗ trợ "cao nhất, nhanh nhất" các gia đình chịu ảnh hưởng của thiên tai, Bộ Công an đã ban hành nhiều công điện chỉ đạo công an các địa phương, trong đó có Công an tỉnh Lào Cai phát huy truyền thống "đoàn kết, tương thân, tương ái" của dân tộc, "lá lành đùm lá rách".

Từ đó khẩn trương triển khai xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, từ nguồn kinh phí của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền tỉnh Lào Cai hỗ trợ, và công an tỉnh vận động nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, đến nay đã xây dựng được 143 căn nhà với tổng trị giá 19 tỷ đồng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành 2 khu tái định cư (Ảnh: Công an cung cấp).

Đặc biệt, đã xây dựng được 2 khu tái định cư gồm 37 căn nhà tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát và 28 căn nhà tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa. Đây là 2 khu tái định cư tiêu biểu về tiêu chí văn hóa dân tộc, có thể phát triển du lịch cộng đồng, tạo thu nhập cho bà con ổn định cuộc sống.

Tại lễ khánh thành, 28 hộ dân xã Liên Minh, thị xã Sa Pa và 2 hộ dân đại diện cho các hộ dân xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, bị thiệt hại do cơn bão số 3 đã được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời cũng được nhận nhiều quà món quà ý nghĩa từ Bộ Công an, UBND tỉnh Lào Cai nhân dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, sự cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn của các đơn vị liên quan.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm tin tưởng rằng, với điều kiện sống mới, bà con nhân dân sẽ yên tâm lao động, sản xuất, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn.

Thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn các cơ quan, ban, ngành và các doanh nghiệp tiếp tục chung tay, ủng hộ để lực lượng công an nhân dân cùng với Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách giảm nghèo tại các địa phương trên cả nước nói chung, và tại địa bàn Lào Cai nói riêng.