Khu tái thiết Làng Nủ: "Sự sống nảy sinh từ cái chết"

Sáng 22/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên; thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động cùng bà con nhân dân chung vui, dự lễ khánh thành những ngôi nhà mới, bản làng mới được tái thiết đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

"Sự sống nảy sinh từ cái chết"

Thủ tướng nhấn mạnh, việc sớm hoàn thành các khu dân cư với hạ tầng kỹ thuật đầy đủ có 6 ý nghĩa quan trọng.

Thứ nhất, khẳng định tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, khi gặp khó khăn, thách thức thì tinh thần ấy là điểm tựa vững chắc để chúng ta vượt qua.

Cũng tại buổi lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng quà cho người dân tỉnh Lào Cai (Ảnh: Hoàng Đức).

Thứ hai, khẳng định, phát huy tình yêu thương giữa con người với con người, tình đồng chí, nghĩa đồng bào, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn.

Thứ ba, góp phần thực hiện đường lối của đảng, nhà nước là không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ tư, cho thấy quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân Lào Cai và các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện.

Thứ năm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với đảng, nhà nước.

Thứ sáu, khẳng định "không có gì là không thể", chúng ta có thể biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể với tinh thần "sự sống nảy sinh từ cái chết".

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền và nhân dân Lào Cai tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là bảo đảm cho bà con an cư lạc nghiệp, có công ăn, việc làm, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, có thu nhập.

Khu tái thiết thôn Làng Nủ được hoàn thành trước thời hạn (Ảnh: Hoàng Đức).

Thủ tướng gợi ý nghiên cứu, thiết kế, đầu tư, thi công các công trình tại khu vực Làng Nủ cũ theo các phương án như xây dựng hồ đập để tạo môi trường, cảnh quan đẹp và nuôi trồng thủy sản trên hồ, hoặc khôi phục lại con suối trước đây và diện tích canh tác cũ, trong đó phương án xây dựng hồ đập có thể cần đầu tư nhiều hơn nhưng căn cơ, hiệu quả hơn, sinh kế người dân sẽ tốt hơn; việc này phải hoàn thành trước 31/12/2025.

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương trình Chính phủ đề án phòng chống thiên tai, bão lũ và sạt lở đất ở miền Bắc và miền Trung, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, an dân.

Tại buổi lễ, Thủ tướng gửi lời chúc tới bà con ba thôn Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng sớm trở thành "Thôn kiểu mẫu - Làng hạnh phúc", sạch, đẹp, xanh, văn minh, hiện đại, cuộc sống ấm no cả về vật chất, tinh thần, y tế, giáo dục, văn hóa…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ khánh thành dự án tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Ảnh: Hoàng Đức).

Tại buổi lễ, đại diện bà con được nhận nhà bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh Lào Cai, các nhà tài trợ, các lực lượng quân đội, công an, chính quyền và nhân dân địa phương đã giúp đỡ, xây dựng lại nhà cửa, tạo sinh kế bền vững cho cuộc sống mới sau những đau thương, mất mát vì hậu quả của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng trao tặng 150 ngôi nhà cho hộ nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tặng trẻ em tỉnh Lào Cai 200 xe đạp, 200 suất quà và 200 bộ quần áo.

Thủ tướng thăm hỏi, chia sẻ niềm vui cùng người dân tại dự án tái thiết thôn Làng Nủ (Ảnh: VGP).

Người dân phấn khởi nhận nhà mới

Sau khi được giao nhà tại khu tái thiết Làng Nủ, vợ chồng chị Nguyễn Thị Sành và anh Hoàng Đức Lương đã chuyển dần đồ đạc đến nơi ở mới. Trong ngày khánh thành sáng nay, căn nhà mới còn thơm mùi sơn, ti vi, giường, đệm, nồi cơm điện đã được trang bị sẵn.

Gia đình chị Sành còn là một trong 3 hộ dân của thôn có nghĩa cử cao đẹp khi có đơn xin nhường nhà tái định cư cho người khó khăn hơn. Chị Sành chia sẻ, hôm xảy ra lũ quét, hai vợ chồng đi làm, không ở nhà nhưng con trai lớn và bố mẹ của chị Sành đã bị dòng lũ cuốn đi mãi mãi.

Toàn cảnh khu tái định cư thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc huyện Bắc Hà (Ảnh: Hoàng Đức).

"Thương bố mẹ lắm. Mình là con một nên cũng muốn có căn nhà riêng để hương khói cho người thân nhưng nghĩ đến người khó khăn hơn mình, mình đã ký đơn nhường lại ngôi nhà", chị Sành nói.

Là một hộ dân được cấp nhà trong khu tái định cư thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, chị Hoàng Thị Mến (dân tộc Dao) vô cùng phấn khởi khi được bàn giao nhà mới.

"Mỗi ngôi nhà ở đây đều đã được trang bị sẵn bàn, ghế, giường, tủ, bếp gas nên mọi người không cần mua sắm thêm gì nhiều và có thể vào ở luôn. Nơi ở mới an toàn, kiên cố hơn lại không xa đồi canh tác quế của gia đình nên mình thấy rất yên tâm", chị Mến chia sẻ.

Khu tái định cư thôn Kho Vàng là nơi sinh sống của 35 hộ đồng bào dân tộc Mông và Dao.

Bí thư Đảng ủy xã Cốc Lầu Nguyễn Quốc Nghi cho biết, trong ngày 20/12, toàn bộ hộ dân đều được nhận nhà và đã bắt tay ngay vào công tác vệ sinh, quét dọn đường làng, ngõ xóm, trang trí nhà cửa, chỉnh trang khuôn viên. Đến nay, 35 hộ dân đã vào nhà mới để ở.