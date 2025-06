Bộ Công an điều tra việc cán bộ Nhà nước bao che, tiếp tay hàng giả

Thông tin này được Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, đưa ra tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 4/6, khi trả lời về kết quả điều tra cao điểm chống hàng giả, hàng nhái theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Nhận định hàng giả, hàng nhái và vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề dư luận rất quan tâm, cũng không phải vấn đề mới, song Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh điểm mới trong góc nhìn và quyết tâm trấn áp tội phạm này.

“Thủ tướng giao cao điểm 1 tháng nhưng Bộ Công an chỉ đạo có thể mở đợt cao điểm 3 tháng, bắt đầu từ 15/5, chỉ đạo toàn lực lượng công an ở các địa phương triển khai nhiệm vụ”, Thiếu tướng Toản nói.

Ông cho biết lực lượng Bộ Công an cũng tham gia theo yêu cầu của Tổ công tác của Thủ tướng trong đấu tranh ngăn chặn tình trạng này.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an (Ảnh: Đoàn Bắc).

Song song với đó, Bộ cũng tham mưu, hoàn thiện thể chế, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong quản lý Nhà nước, đồng thời kiến nghị tăng mức răn đe và các hình phạt với loại vi phạm liên quan sản xuất hàng giả, hàng nhái.

Theo Thiếu tướng Toản, Chính phủ cũng trình Quốc hội sửa đổi Bộ luật Hình sự theo hướng gia

tăng hình phạt với một số loại tội phạm, trong đó có tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả…

Một số vấn đề nổi lên trong quá trình đấu tranh của Bộ Công an cũng được ông Toản đề cập.

Trước hết, ông khẳng định hoạt động hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp, có vụ quy mô rất lớn, kéo dài, các đối tượng lợi dụng triệt để sơ hở trong quy định của pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, các loại hàng giả được sản xuất, buôn bán rất đa dạng trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, sữa… “Điều này rất nguy hiểm vì không chỉ liên quan sức khỏe, kinh tế mà nó còn liên quan chất lượng nguồn lao động trong cả hiện tại và tương lai”, Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh.

Ông cũng đề cập tình trạng người nổi tiếng, người có uy tín quảng cáo sai sự thật thời gian qua.

Đặc biệt, theo Người phát ngôn Bộ Công an, một số vụ việc, vụ án có sự tiếp tay, bao che của cán bộ cơ quan quản lý Nhà nước.

Thông tin về kết quả, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết Bộ Công an đã tập trung lực lượng công an xuyên suốt ở các cấp, các đơn vị, triển khai cao điểm nhận diện tình hình, phát hiện, đấu tranh. Kết quả, từ 15/5 đến 3/6, các cơ quan đã khởi tố 36 vụ và 119 bị can liên quan các tội buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả và các hành vi khác ở 24 địa phương.

Bên cạnh việc đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Thiếu tướng Toản khẳng định Bộ Công an cũng sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước.

Mặt khác, theo ông Toản, Bộ Công an sẽ tiếp tục làm rõ, xử lý một số hành vi liên quan quảng cáo sai sự thật.

Đề cập phương hướng thời gian tới, ông Toản cho biết Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện cao điểm trong 3 tháng để đánh giá sâu, kỹ nội dung này, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là phải làm thường xuyên, liên tục, đấu tranh quyết liệt với tội phạm liên quan sản xuất, buôn bán hàng giả; tiếp tục làm rõ vi phạm của cán bộ cơ quan quản lý Nhà nước nếu có; trách nhiệm của người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội…

Bộ Công an cũng sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án đã khởi tố với tinh thần mở rộng xử lý các đối tượng liên quan, làm rõ nguyên nhân, điều kiện phạm tội và kiến nghị khắc phục sơ hở trong quản lý Nhà nước.

Nhấn mạnh tinh thần trong công điện của Thủ tướng, ông Toản nói Bộ Công an xác định đây là công việc lâu dài, thường xuyên, cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương các cấp và đặc biệt cần sự tham gia của người dân, tạo sự đồng bộ, liên hoàn để lên án, đẩy lùi, đấu tranh với các hành vi rất nguy hiểm này.

Bộ Công an cũng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước những quảng cáo sai sự thật, những sản phẩm thần dược, giá rẻ, đồng thời phản ánh kịp thời cho cơ quan chức năng để điều tra, xử lý kịp thời.

Mặt khác, Người phát ngôn Bộ Công an kỳ vọng các đại biểu ủng hộ tăng chế tài với một số loại tội phạm nguy hiểm tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, qua đó nâng mức độ răn đe và thiết lập kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực này.