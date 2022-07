Bộ Công an điều động Đại tá Mai Hoàng làm Phó Giám đốc Công an TPHCM

Ngày 25/7, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đã trao quyết định điều động Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự làm Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Lễ trao quyết định diễn ra tại Hội trường Công an TPHCM, có sự tham dự của lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, đại diện nhiều phòng nghiệp vụ và Công an TP Thủ Đức, công an các quận, huyện.

Đại tá Mai Hoàng (áo trắng) được điều động giữ chức Phó Giám đốc Công an TPHCM

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam chúc mừng Đại tá Mai Hoàng đã được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao trọng trách mới tại Công an TPHCM.

Giám đốc Công an TPHCM cho biết Đại tá Mai Hoàng là lãnh đạo trẻ, được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, dày dạn kinh nghiệm và tin tưởng Đại tá Mai Hoàng chứng tỏ được năng lực, trình độ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Mai Hoàng cho biết rất xúc động, vinh dự, gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an, UBND TPHCM, Ban Giám đốc Công an TPHCM và hứa sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.