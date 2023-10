Bộ Công an cảnh báo 7 tuyến cao tốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Sau một số vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc, Bộ Công an đã rà soát 11 tuyến trên cả nước và có báo cáo gửi Bộ GTVT về các vấn đề, nguy cơ mất an toàn.

7 tuyến cao tốc thuộc diện thiếu an toàn, theo thống kê của Bộ Công an, gồm: Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45; Nội Bài - Lào Cai; Trung Lương - Mỹ Thuận; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Nha Trang - Cam Lâm; Hà Nội - Thái Nguyên và Cam Lộ - La Sơn.

Nhiều tuyến cao tốc đang được thiết kế 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp gây hạn chế trong việc đảm bảo an toàn. Bộ GTVT đã chuẩn bị quỹ đất ở bên cạnh và hứa hẹn bổ sung làn dừng khẩn cấp trong giai đoạn sau của dự án (Ảnh: Ngọc Tân).

Các vấn đề được Bộ Công an chỉ ra như cao tốc không có dải phân cách giữa (cao tốc Cam Lộ - La Sơn, một đoạn cao tốc Nội Bài - Lào Cai); không có làn dừng khẩn cấp (nhiều dự án trên tuyến Bắc - Nam).

Bộ Công an cũng cho rằng việc tổ chức giao thông còn nhiều bất cập như hàng rào chưa khép kín, nguy cơ người và động vật xâm nhập vào cao tốc (tuyến Hà Nội - Thái Nguyên, Nội Bài - Lào Cai, Trung Lương - Mỹ Thuận, Vĩnh Hảo - Phan Thiết...).

Bên cạnh đó, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm phát sinh khói bụi, cản trở tầm nhìn do vừa khai thác vừa thi công. Một số tuyến cao tốc không còn an toàn do đã xuống cấp, hằn lún như Nội Bài - Lào Cai, Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn La Sơn - Cam Lộ.

Từ kết quả rà soát, Bộ Công an đề nghị Bộ GTVT khắc phục các bất cập và có lộ trình nâng cấp 7 tuyến cao tốc chưa đạt chuẩn an toàn; có lộ trình xây dựng trung tâm quản lý, điều hành giao thông trên đường cao tốc.

Bộ Công an cũng đề nghị kết nối hệ thống camera giám sát cao tốc vào trung tâm thông tin chỉ huy của Cục Cảnh sát giao thông nhằm phối hợp giám sát, xử lý vi phạm qua hình ảnh.