Bờ biển Hội An sạt lở nặng, Quảng Nam công bố tình huống khẩn cấp

Từ đầu năm đến nay, do thời tiết bất lợi, đoạn bờ biển thuộc địa phận khối Tân Thành (phường Cẩm An, thành phố Hội An, Quảng Nam) sạt lở tiếp tục diễn biến nghiêm trọng.

Điểm sạt lở kéo dài hơn 200m, độ sâu trung bình 5-7m, ăn sâu thêm vào đất liền 5-10m, đe dọa tài sản của nhà nước và người dân. Công trình kè tạm đã bị hư hỏng nặng do sóng lớn và gió mạnh, khiến một lượng lớn cát bị cuốn trôi.

Cận cảnh bờ biển Hội An bị sạt lở nặng (Video: Ngô Linh).

Bờ biển tại phường Cẩm An, thành phố Hội An tiếp tục sạt lở nghiêm trọng (Ảnh: Ngô Linh).

Trước tình trạng sạt lở, người dân và chính quyền đã phải thực hiện nhiều giải pháp khắc phục, tuy nhiên chưa thể giải quyết dứt điểm.

Đại diện một nhà hàng ở khối Tân Thành cho biết, tình trạng sạt lở diễn ra từ cuối tháng 11/2024, nhà hàng đã chi hơn một trăm triệu đồng để thuê nhân công gia cố bằng bao tải cát, dựng tre làm kè mềm. Nhưng công trình kè đã hư hỏng nặng, sạt lở tiếp tục ăn sâu vào đất liền.

"Gần nửa tháng nay, gió to và sóng lớn đã khiến tình trạng sạt lở càng thêm khốc liệt. Dù nhà hàng view biển nhưng phải giăng dây đề phòng khách ra biển, điểm sạt lở chỉ cách nhà hàng chừng 50m", đại diện nhà hàng chia sẻ.

Bà Lương Thúy Hà, chủ một nhà hàng khác ở khối Tân Thành, cho hay sạt lở ăn sâu vào khu vực khuôn viên nhà hàng, nhiều cây dừa, cây phi lao và đoạn lan can dẫn ra biển đã bị sóng đánh sập, cuốn trôi.

Đoạn kè mềm bị sóng đánh tan hoang, nhiều đoạn hở hàm ếch cao 5-7m (Ảnh: Ngô Linh).

"Điểm sạt lở cách nhà hàng chỉ còn 50m, sóng đánh mạnh ngày đêm thế này không biết cầm cự được bao lâu. Chúng tôi đã dùng nhiều biện pháp nhưng chỉ như "muối bỏ bể", bây giờ chỉ trông chờ vào chính quyền thôi", bà Hà nói.

Theo UBND thành phố Hội An, năm 2024, mặc dù không xuất hiện lũ lớn, nhưng tình hình thiên tai vẫn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bờ biển Hội An. Các đợt gió mùa đông bắc và triều cường đã tạo ra sóng lớn, gây sạt lở nghiêm trọng tại khu vực bờ biển phường Cẩm An, thành phố Hội An.

Để cứu bờ biển, thành phố Hội An cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cho phép sử dụng hơn 3.000m3 cát nạo vét sông Cổ Cò để khắc phục sạt lở.

Khách nước ngoài cũng "lắc đầu" khi thấy bờ biển bị sạt lở (Ảnh: Ngô Linh).

Trước đó, vào cuối tháng 12/2024, UBND tỉnh Quảng Nam đã công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở tại bờ biển Cẩm An đoạn qua địa phận khối phố Tân Thành.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu theo dõi sát sao tình hình thiên tai, diễn biến sạt lở và chủ động sơ tán người dân, du khách khi cần thiết. Các báo cáo về tình hình sạt lở gửi về UBND tỉnh và cơ quan liên quan để có chỉ đạo kịp thời.