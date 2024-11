Bờ biển Hội An lại bị sạt lở hàng trăm mét

Những ngày qua, sóng to và gió mạnh đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại khu vực làng chài Tân Thành, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên, điểm sạt lở kéo dài hơn 200m, với chiều sâu trung bình 5-7m, tạo thành rãnh sâu vào bờ, làm hư hại tuyến kè tạm và cuốn trôi một lượng lớn cát.

Trước tình hình này, các chủ cơ sở du lịch ven biển đã phải mua cát và bao tải để gia cố bờ biển nhằm bảo vệ tài sản. Theo người dân địa phương, việc chống chọi với sạt lở đã tiêu tốn hàng trăm triệu đồng cho việc mua tre dựng kè mềm, bao tải, cát và thuê nhân công, máy móc.

Bờ biển Hội An tiếp tục bị sạt lở (Video: Ngô Linh).

Bờ biển Hội An tiếp tục sạt lở hàng trăm mét tại phường Cẩm An (Ảnh: Ngô Linh).

Đại diện nhà hàng Barefoot Beach Club Hội An cho biết, sạt lở bắt đầu từ 3 ngày trước, nhưng đêm 26/11 diễn ra nghiêm trọng nhất. Sóng dâng cao, đánh mạnh vào tuyến kè tạm, xé toạc các bao tải cát gia cố trước đó và có xu hướng lấn sâu vào đất liền. Nhà hàng phải mua bao tải, cát và thuê nhân công để gia cố bảo vệ bờ biển.

"Chỉ trong vài ngày, chúng tôi đã tiêu tốn hơn trăm triệu đồng cho vật liệu, chưa kể tiền thuê nhân công. Các chủ nhà hàng, villa tại đây cũng đã cùng nhau viết đơn cầu cứu gửi đến cơ quan chức năng", đại diện nhà hàng nói.

Lo lắng sóng biển có thể tiếp tục ăn sâu vào đất liền, ông Lê Văn Bình (SN 1969), khối Tân Thành, phường Cẩm An, cho biết, khu vực này trước đây cũng từng xảy ra sạt lở, sau đó được chính quyền và người dân gia cố bằng cách đóng cọc tre bảo vệ phía ngoài, bên trong thì dùng các bao cát lớn để kè, trải thảm bện bằng xơ dừa chắc chắn.

Tuyến kè gia cố trước đó bị sóng đánh tan hoang. Người dân, các chủ nhà hàng phải đổ hàng trăm triệu mua cát, bao tải về gia cố thêm (Ảnh: Ngô Linh).

Khi sóng "ngoạm" sâu vào đất liền đã xé toạc các bao tải, cuốn trôi hết cát bên trong.

"Mong các ngành chức năng sớm có biện pháp bảo vệ bờ biển, hoặc có thể mở rộng tuyến đê ngầm chắn sóng. Ở bên trong tuyến đê thì bớt lo, chứ như hiện nay chúng tôi cứ thấp thỏm không yên", ông Bình chia sẻ.

Ông Đinh Dũng, Chủ tịch UBND phường Cẩm An, cho biết, dự báo những ngày tới mưa kéo dài, gây nguy cơ sạt lở biển Cẩm An, ảnh hưởng đến nhà ở, công trình, cơ sở đang kinh doanh ven biển.

Khu vực này phải dựng biển báo cấm tắm để đề phòng nguy hiểm cho du khách (Ảnh: Ngô Linh).

Vì vậy, phường Cẩm An đề xuất thành phố Hội An hỗ trợ kinh phí, vật tư gồm 10.000 bao cát để kè chắn sóng và kinh phí khoảng 100 triệu đồng để tổ chức khắc phục bước đầu. Bên cạnh đó, phường cũng đề xuất cho phép tổ chức dùng cát trên địa bàn để thực hiện kè bao cát chắn sóng.