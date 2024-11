Bãi biển Hội An "hồi sinh" nhờ tuyến kè ngầm đặc biệt

Bãi biển Hội An (tỉnh Quảng Nam) từng là bãi biển đẹp nhất châu Á. Nhưng từ năm 2014, bờ biển bị nước biển xâm thực, mỗi năm sóng cuốn trôi hàng trăm mét đất.

Để cứu bờ biển, từ năm 2020 đến nay, chính quyền địa phương đã xây dựng gần 2,3km kè ngầm giảm sóng, kéo dài từ bãi tắm Cửa Đại (phường Cửa Đại) đến bãi tắm An Bàng (phường Cẩm An).

Bãi biển Hội An dần hồi sinh (Video: Ngô Linh).

Ông Lê Văn Biết (64 tuổi, khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An) cho biết, phải mấy năm rồi ông mới lại được ngồi trên bờ cát trắng phau trước nhà vừa làm việc, vừa ngắm du khách vui chơi vào mùa biển động thế này.

Theo ông Biết, trước đây, căn nhà của vợ chồng ông cách bờ biển hơn 200m; nhưng vài năm trở lại đây, với tốc độ sạt lở kinh hoàng, nhà của ông chỉ cách điểm sạt lở mới chừng 2m vào cuối năm 2023.

Hai anh em ông Biết đã phải chi hàng trăm triệu đồng để làm đê bao, bảo vệ từng tấc đất cuối cùng trước khi sóng biển "nuốt chửng" luôn căn nhà.

"Khi tuyến kè biển tiếp tục triển khai đến khối Thịnh Mỹ, tôi cảm giác như mình được cứu rồi. Và nó cũng đã phát huy hiệu quả khi cơn bão số 6 vừa qua, sóng không còn "cướp đất" nữa. Vợ chồng tôi cũng ngon giấc hơn kể từ khi có tuyến kè này", ông Biết chia sẻ.

Bờ biển tại khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An đang hồi sinh (Ảnh: Ngô Linh).

Còn chị Nguyễn Thị Hường (38 tuổi, khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An) cho biết, 4 anh em chị được cha mẹ để lại cho mảnh đất ven biển Thịnh Mỹ để dựng nhà, kinh doanh. Cuối năm 2022, khi tình trạng sạt lở diễn tiến nghiêm trọng tại đây, toàn bộ 4 căn nhà gần như sụp đổ hoàn toàn.

"Hiện nay chỉ còn 3 anh em tôi trở lại đây mở cửa kinh doanh, còn người anh cả đã thuê mặt bằng nơi khác. Nhìn bờ cát trắng phau, du khách thong thả nằm phơi nắng mà tôi không cầm được nước mắt", chị Hường nói thêm.

Cách bãi tắm Thịnh Mỹ khoảng 500m về phía nam, tại bãi tắm Cửa Đại (phường Cửa Đại, thành phố Hội An) là khung cảnh nhộn nhịp, tất bật không kém.

Gần nửa đời người gắn bó với biển Cửa Đại, ông Nguyễn Tấn Minh (49 tuổi, trú phường Cửa Đại) chứng kiến đầy đủ những thăng trầm của bãi biển này.

Theo ông Minh, rất nhiều hộ kinh doanh ở đây cứ nghĩ sẽ không còn bãi biển để mở cửa kinh doanh buôn bán trở lại vì sạt lở quá khủng khiếp.

"Bờ biển khôi phục, du khách cũng đến đây nhiều hơn, mỗi năm một tăng", ông Minh phấn khởi.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An - cho hay, những năm gần đây, đoạn bờ biển thuộc bãi tắm Cửa Đại đã chấm dứt tình trạng sạt lở. Khi tuyến kè ngầm giảm sóng được triển khai đến gần bãi tắm An Bàng, người dân ở đây rất vui mừng và kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả tốt, chống xói lở, xâm thực.

Trong 10 năm qua, tình trạng sạt lở bờ biển Hội An diễn biến rất phức tạp, gia tăng về quy mô, nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển bị bỏ hoang do không có bãi biển. Hàng trăm tỷ đồng được đầu tư để xây dựng kè chắn sóng nhưng không mang lại hiệu quả.

Năm 2020, tỉnh Quảng Nam triển khai xây dựng kè ngầm giảm sóng dài hơn 220m, âm nửa mét so với mặt nước biển, chạy song song, cách bờ biển 250m với tổng kinh phí 40 tỷ đồng. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm 2020, góp phần hạn chế xâm thực.

Tiếp đó, tháng 7/2021, dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại được triển khai với chiều dài hơn 1,5km, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Ngoài ra, khu vực từ đê ngầm chắn sóng vào đến bờ, thời gian qua được bơm cát vào để nuôi bãi, gia tăng khả năng bảo vệ bờ biển Hội An.

Tháng 9 vừa qua, tuyến đê ngầm dài 550m, cách bờ 250-300m, có nhiệm vụ chống sạt lở bờ biển An Bàng, phường Cẩm An (thành phố Hội An, Quảng Nam) đã được hoàn thành, nối dài tuyến đê ngầm chắn sóng lên gần 2,3km.