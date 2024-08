Bình Dương dự kiến đầu tư gần 60.000 tỷ làm đường sắt Bàu Bàng - An Bình

Ngày 13/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương (BQLDA) cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Ban đã phối hợp với tư vấn nghiên cứu quy hoạch tuyến đường sắt TPHCM - Lộc Ninh trước đây để rà soát quy mô tuyến và báo cáo UBND tỉnh.

Trên tinh thần tại cuộc họp, cơ bản thống nhất với định hướng tuyến đường sắt đã nghiên cứu đoạn từ ga Bàu Bàng đến ga An Bình.

Đường sắt Bắc - Nam đoạn ga Dĩ An, Bình Dương (Ảnh: Lê Phương).

BQLDA thông tin thêm, đơn vị đã liên hệ Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương thu thập hồ sơ, dữ liệu quy hoạch liên quan dự án, đồng thời Ban đã phối hợp tư vấn cập nhật phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối TPHCM để hoàn chỉnh phương án đầu tư tuyến đường sắt từ ga Bàu Bàng đến ga An Bình.

Theo đó, quy mô tuyến, điểm đầu tuyến là ga An Bình, phường Dĩ An, TP Dĩ An (Bình Dương); điểm cuối tuyến là ga Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng (Bình Dương). Chiều dài tuyến khoảng 53,63km; bố trí 10 ga. Tuyến sẽ đi qua địa phận TP Dĩ An, TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một, TP Tân Uyên, TP Bến Cát và huyện Bàu Bàng.

Tổng mức đầu tư dự án là gần 60.000 tỷ đồng; trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 21.294 tỷ đồng, chi phí xây dựng 16.415 tỷ đồng, chi phí thiết bị 8.001 tỷ đồng, các chi phí còn lại 13.850 tỷ đồng.

Trên cơ sở phương án đã lập, BQLDA đã chuyển lấy ý kiến của Sở Giao thông Vận tải về quy mô, khái toán sơ bộ,... của dự án trên làm cơ sở trình cấp thẩm quyền, xem xét, có ý kiến về quy mô, tuyến đường, khổ đường, phương thức đầu tư… làm cơ sở triển khai công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Về hướng tuyến, vị trí ga tuyến đường sắt từ ga Bàu Bàng đến ga An Bình cơ bản cập nhật trên cơ sở tuyến đường sắt quốc gia TPHCM - Lộc Ninh đã được Thủ tướng phê duyệt ngày 19/10/2021 và quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối TPHCM được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt ngày 6/6/2013.

Tuy nhiên, hiện nay Cục Đường sắt Việt Nam đang lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối TPHCM và chưa được phê duyệt. Do đó, BQLDA và tư vấn đã hoàn chỉnh phương án theo quy hoạch được duyệt năm 2021 và hồ sơ quy hoạch được Cục Đường sắt cập nhật và đang trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt.