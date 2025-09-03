Biển Đông có thể đón 2-3 cơn bão trong tháng 9

Ngày 3/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khu vực giữa Biển Đông vừa hình thành một vùng áp thấp. Cơ quan này chưa đưa ra nhận định về khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão cũng như hướng di chuyển của vùng áp thấp này.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp này kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên ở vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 3/9, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Trong tháng 9, khả năng 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có thể hình thành, hoạt động trên Biển Đông (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Ngoài ra vùng biển ngoài khơi từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-3m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo trong tháng 9, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (khoảng 2-4 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 1-2 cơn) và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Về nắng nóng, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khả năng xuất hiện cục bộ tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, tập trung trong khoảng nửa đầu tháng 9.

Về mưa diện rộng, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Các nơi khác trên cả nước trong tháng nhiều ngày có mưa rào và dông, trong đó một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong tháng 8, trên Biển Đông xuất hiện 2 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới, trong đó 2 cơn bão (bão Kajiki - bão số 5 và bão Nongfa - bão số 6) và 1 áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.