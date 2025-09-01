Hai bữa cơm nghĩa tình ấm lòng hàng trăm lao công sau bão

Trước ngày chính lễ 2/9, thành phố Vinh (cũ) và nhiều phường mới của Nghệ An vẫn còn ngổn ngang hệ quả của bão Kajiki. Hàng trăm công nhân môi trường, công viên cây xanh phải làm việc xuyên đêm để cưa cành, thu dọn rác.

Trong mùi đất ẩm còn phảng phất sau mưa, sự mệt mỏi hiện rõ trên từng gương mặt nhưng họ vẫn gắng sức để trả lại diện mạo sạch đẹp cho phố phường.

2 bữa cơm trưa ngày 31/8 và 1/9 do một nhà hàng thực hiện miễn phí phục vụ hàng trăm công nhân (Ảnh: Nguyễn Phê).

Giữa bộn bề ấy, một nghĩa cử giản dị nhưng chan chứa yêu thương đã xuất hiện. Ngày 31/8 và 1/9, chị Nguyễn Thị Phú, chủ nhà hàng cơm gà ở phường Thành Vinh, tổ chức chương trình nấu ăn miễn phí, phục vụ 420 suất cơm cho công nhân.

“Bão quét qua khiến hàng chục nghìn cây xanh bị quật ngã, rác thải chất đống khắp nơi. Công nhân môi trường phải làm việc không ngơi nghỉ, nên tôi và nhân viên muốn góp chút sức động viên, hỗ trợ các anh chị em bằng những bữa cơm nóng. Dù là cuối tuần hay ngày nghỉ lễ, mọi người ở nhà hàng đều đồng lòng đứng bếp vì đó là cách thiết thực nhất để tri ân những người vất vả, thầm lặng”, chị Phú chia sẻ.

Không chỉ là bữa cơm đủ đầy với thịt cá, lươn om, canh rau… khoảnh khắc được ngồi trong nhà hàng tươm tất, được phục vụ chu đáo mang lại nhiều ý nghĩa với các công nhân.

Chị Đặng Thị Nhung, công nhân Công ty CP Công viên cây xanh Nghệ An, nói: “Tôi làm nghề này gần 8 năm, chưa từng chứng kiến cơn bão nào mạnh như vậy. Cây đổ la liệt, rác ngập khắp nơi, chúng tôi làm việc từ sáng sớm đến tận 22h cả tuần nay. Hôm nay được mời ăn cơm miễn phí, tôi và anh chị em đều thấy ấm lòng, có thêm động lực để tiếp tục công việc”.

Nhân viên nhà hàng tất bật phục vụ những mâm cơm miễn phí tri ân các công nhân môi trường (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh Nghệ An, khối lượng cây gãy đổ trong trận bão lần này quá lớn, cần ít nhất nửa tháng mới khắc phục xong trên các tuyến phố chính.

“Chúng tôi có khoảng 120 cán bộ, công nhân viên, vẫn phải thuê thêm 20-30 lao động thời vụ để tăng khả năng giải phóng đường phố. Có người mang cơm theo ăn vội giữa ca, vất vả lắm. Vì thế, khi nhận những bữa cơm nóng từ các nhà hàng, ai cũng cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh cả về tinh thần lẫn thể chất”, ông Dũng nói.

Các công nhân ấm lòng giữa những ngày làm việc vất vả (Ảnh: Nguyễn Phê).