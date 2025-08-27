Bí thư TPHCM Trần Lưu Quang thị sát đặc khu Côn Đảo

Ngày 27/8, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn công tác của Thành ủy TPHCM có buổi làm việc với Đảng bộ đặc khu Côn Đảo. Đoàn công tác còn có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, cùng nhiều lãnh đạo các sở, ban ngành TPHCM. Đây là chuyến công tác, làm việc với cơ sở đầu tiên của Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang.

Trước khi vào làm việc với Đảng bộ đặc khu Côn Đảo, Bí thư Trần Lưu Quang đã đến khảo sát, kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Côn Đảo. Trung tâm vừa đưa vào hoạt động, phục vụ người dân Côn Đảo từ hôm 1/7.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc với Đảng bộ đặc khu Côn Đảo (Ảnh: Lý Huyền).

Bí thư Thành ủy TPHCM thăm hỏi về điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tại trung tâm. Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Côn Đảo đã báo cáo việc đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố và Cổng Dịch vụ công quốc gia, cơ sở dữ liệu khác; tình hình giải quyết hồ sơ cho người dân; về thủ tục hành chính giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng mục đích sử dụng đất đã được rút ngắn còn 15 ngày (trước đây là 30 ngày).

Theo UBND đặc khu Côn Đảo, từ ngày 1/7 đến 15/8, Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Côn Đảo tiếp nhận 798 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến là 497 hồ sơ; nộp trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính là 301 hồ sơ.

Trước đó, chiều 26/8, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ông Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại các nghĩa trang và đền thờ ở Côn Đảo.

Bí thư Thành ủy TPHCM dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương chiều 26/8 (Ảnh: Lý Huyền).

Tại Nghĩa trang Hàng Keo và Nghĩa trang Hàng Dương, đoàn đã đặt vòng hoa, thắp hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã ngã xuống trên mảnh đất thiêng Côn Đảo vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.

Ngay sau lễ, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang và đoàn đã dâng hương tại phần mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu, Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân Lưu Chí Hiếu cùng phần mộ các anh hùng, chiến sĩ, nhà yêu nước khác đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương. Tiếp đó, đoàn đã đến Đền thờ Côn Đảo, thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ.