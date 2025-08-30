Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba sắp thăm Việt Nam và dự lễ Quốc khánh

Bộ Ngoại giao cho biết chuyến thăm Việt Nam của Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 2/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết Việt Nam và Cuba, mặc dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba trong chuyến thăm cấp Nhà nước Cuba hồi tháng 9/2024 (Ảnh: TTXVN).

Từ những viên gạch đầu tiên được Anh hùng dân tộc Cuba José Martí, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đặt nền móng và được nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, mối quan hệ đó đã được tôi luyện qua những năm tháng thăng trầm của lịch sử và vẫn bền chặt cho đến ngày nay như bản chất vốn có.

Trải qua 65 năm, hợp tác giữa hai nước được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, các kênh và các lĩnh vực, với ba trụ cột chính, bao gồm chính trị - ngoại giao là nền tảng, kinh tế - thương mại - đầu tư là động lực và giao lưu nhân dân là chất keo gắn kết.

Gần đây nhất, Việt Nam đã phát động Chương trình vận động toàn quốc "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" để quyên góp hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua những khó khăn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà".

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến hôm nay vẫn nguyên giá trị. Với sự tương đồng về hoàn cảnh lịch sử và mục tiêu đấu tranh, điều này tạo nên mối liên kết đặc biệt Việt Nam - Cuba, đặc biệt là tinh thần quật cường và lòng yêu nước sâu sắc của cả hai dân tộc.

Ông Giang nhấn mạnh hai nước đã đồng hành cùng nhau đi qua những thăng trầm của lịch sử, vun đắp nên biểu tượng mẫu mực, hiếm có của tình đoàn kết quốc tế, trong sáng, thủy chung, vượt qua giới hạn địa lý và thử thách của thời gian.

"Có thể khẳng định rằng, tình đoàn kết Việt Nam Cuba là không giới hạn; sự ủng hộ của Cuba dành cho Việt Nam và của Việt Nam dành cho Cuba là không giới hạn", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Ông Giang cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa hai nước tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển vì lợi ích chính đáng của mỗi nước, đóng góp vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.